Infonavit cancela 144,000 hipotecas en el país

En lo que va de 2025, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha cancelado 144 mil hipotecas de forma gratuita, en camino a alcanzar el objetivo de las 333 mil para finales del año.

Octavio Romero, director del instituto, confirmó el número de liberaciones hasta el 30 de julio, con un despliegue por estado, en el que Nuevo León (19 mil 137), Chihuahua (15 mil 433) y Tamaulipas (12 mil 877), lideran el listado presentado en la Mañanera.

El director aseguró que dos millones de personas ya habían terminado de pagar sus créditos, pero debido a los altos costos y a la dificultad en el trámite, no podían obtener sus escrituras.

“Hay como dos millones de personas que ya pagaron sus créditos, pero no han hecho la liberación de gravamen”, dijo Octavio Romero. “La idea, de acuerdo con la instrucción de la Presidenta, es que esto sea gratuito”, agregó.

Del total de 144 mil escrituras liberadas, el titular del Infonavit desmenuzó que 35 mil 500 ya fueron entregadas y 108 mil 500 aún están pendientes por hacerlo. Las hipotecas canceladas hasta el momento representan 43 por ciento del total que buscan alcanzar en diciembre próximo.

Lo anterior abona al programa Viviendas para el Bienestar de la presidenta Claudia Sheinbaum, que amplió su objetivo, de 1.2 a 1.8 millones de casas en esta administración, en la que además el Infonavit inició la construcción de 120 mil inmuebles y contemplan 400 mil más para 2026.

En los estados que se van a iniciar los proyectos están Quintana Roo, Veracruz, Hidalgo, Tabasco, entre otros. Oropeza explicó que se trata de viviendas de 60 metros cuadrados, con dos recámaras por lo menos, incluyendo cocina, baño, sala, comedor y áreas de servicio.

También van a contar con cajones de estacionamiento y espacios libres. El costo va a ser de 600 mil pesos en el Infonavit, muy por debajo del promedio del mercado.

Por otro lado, Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), confirmó que, en siete años, 5.8 millones de personas salieron del rezago habitacional, pues en 2018 había nueve millones de personas en esta situación.

PAL