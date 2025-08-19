Evelyn Salgado se reúne con Claudia Sheinbaum en sesión de Gabinete de Seguridad Nacional

Para seguir fortaleciendo la coordinación para la construcción de un estado más seguro, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda participó este martes en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.

En este encuentro se evaluaron los avances de la estrategia nacional de seguridad y se fortalecieron los mecanismos de coordinación entre la federación y los gobiernos estatales, con el propósito de seguir garantizando la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

Foto: Especial

La mandataria guerrerense reconoció el apoyo permanente del Gobierno de México para atender de manera conjunta los retos en materia de seguridad, y refrendó su compromiso de trabajar con responsabilidad y firmeza en la ruta de la pacificación en las ocho regiones del estado.

“Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la colaboración de las instituciones federales, en Guerrero avanzamos en la construcción de un estado más seguro, donde la prioridad es siempre la protección de las familias”, señaló Evelyn Salgado.

El gobierno del estado de Guerrero ratifica así su compromiso de mantener una coordinación estrecha con la federación y los municipios, para fortalecer las acciones de prevención, proximidad social y procuración de justicia que contribuyan a la paz duradera en la entidad.