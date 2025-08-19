Emilio Olvera Andrade: “Poza Rica ya eligió y no vamos a permitir que nos roben el triunfo”

El presidente municipal electo de Poza Rica, Emilio Olvera Andrade, lanzó un pronunciamiento enérgico contra los intentos del Gobierno del Estado de desconocer su triunfo en las urnas. De frente y sin rodeos, acusó a la Gobernadora de la entidad y al Superdelegado de intentar fabricar un fraude electoral utilizando presiones, amenazas y manipulación del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV).

Poza Rica ya eligió, el pueblo habló con fuerza y lo hizo para poner fin a los cacicazgos de siempre. Yo soy el presidente municipal electo, y no vamos a permitir que la Gobernadora ni su operador político nos roben el triunfo que legítimamente ganamos en las urnas. A Poza Rica no le van a robar su futuro”, declaró Olvera ante medios de comunicación.

Un triunfo claro que quieren ensuciar

El candidato de Movimiento Ciudadano recordó que los resultados oficiales avalados por el OPLE Veracruz fueron contundentes, y que su victoria no está en duda.

La gente salió a votar con esperanza y con dignidad. Fue una elección clara, con resultados firmes. Pero ahora, desde el Palacio de Gobierno, pretenden ensuciar el proceso con maniobras ilegales. Quieren hacer en los tribunales lo que no pudieron lograr en las urnas. Eso no lo vamos a permitir”.

Gobernadora, usted no puede ni debe estar por encima de la voluntad de la gente. Foto: Cortesía

Olvera acusó que los magistrados del TEV están siendo presionados directamente por el Superdelegado, operador político de la Gobernadora:

Lo digo con todas sus letras: el Superdelegado está operando como sicario político de la Gobernadora. Está llamando, amenazando e intentando doblar a los magistrados para que dicten una sentencia a modo. Eso es un delito, es corrupción, y es una burla a la democracia”.

“Este triunfo no es mío, es del pueblo”

El alcalde electo subrayó que la defensa de la elección no es un asunto personal, sino una causa colectiva.

No se trata de Emilio Olvera, se trata de miles de ciudadanos libres que decidieron cambiar el rumbo de Poza Rica. Este triunfo no me pertenece a mí, le pertenece al pueblo que se cansó de la corrupción, de la inseguridad, del abandono. Quien intente arrebatarnos lo ganado, está intentando arrebatarle a Poza Rica su derecho a un mejor futuro”.

Defensa legal y social hasta las últimas consecuencias

Olvera adelantó que ya se prepara la defensa legal en todas las instancias, pero también advirtió que el pueblo saldrá a defender su voto si el régimen intenta consumar un atropello.

Confiamos en la legalidad, en que las instituciones estén a la altura de la democracia, pero si el TEV se doblega ante la presión política, iremos a la Sala Regional Xalapa y hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y quiero que lo sepan: el pueblo no se va a quedar de brazos cruzados. El voto se respeta en los tribunales y, si es necesario, también en las calles”.

Un mensaje directo a la Gobernadora

En uno de los momentos más fuertes de su pronunciamiento, Emilio Olvera dirigió un mensaje directo a la Gobernadora:

Gobernadora, usted no puede ni debe estar por encima de la voluntad de la gente. Usted no puede seguir usando el poder para imponer a su gente en contra de la ley. Su deber es respetar la decisión ciudadana, no intentar robarla. Si insiste en este camino de autoritarismo, se va a encontrar con la dignidad de un pueblo que no se deja intimidar”.

Movimiento Ciudadano respalda a Olvera

El dirigente estatal de MC, Luis Carbonell de la Hoz, respaldó a Emilio Olvera, confirmando que el partido cerrará filas en su defensa.

El triunfo en Poza Rica no está en disputa, está siendo amenazado por el autoritarismo. Pero Emilio Olvera será presidente municipal, porque así lo decidió el pueblo”, aseguró.

A nivel nacional, el Comité Ejecutivo de Movimiento Ciudadano, encabezado por Jorge Álvarez Máynez, refrendó el respaldo a Olvera y a los triunfos naranjas en Veracruz.

“Poza Rica no está sola”

Finalmente, Emilio Olvera lanzó un llamado a los pozarricenses: