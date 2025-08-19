El programa “Knockout: No tires la toalla” gana el primer lugar como iniciativa prometedora en el concurso de Buenas Prácticas de Seguridad Ciudadana

El programa “Knockout: No tires la toalla”, coordinado por Red VIRAL en alianza con el Consejo Mundial de Boxeo y la Fundación para la Reconciliación, fue reconocido con el primer lugar como iniciativa prometedora en el concurso de Buenas Prácticas de Seguridad Ciudadana en México. Esta distinción, otorgada por el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, tiene como propósito visibilizar y reconocer el impacto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de paz, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento comunitario.

En la premiación estuvieron presentes Jorge Cortés Juárez y David Tejeda Sánchez, representantes del programa Knockout, quienes en el pasado estuvieron privados de la libertad en el Estado de México y Morelos. Hoy ambos son entrenadores certificados por el Consejo Mundial de Boxeo. En sus intervenciones, destacaron que el programa fue decisivo en su proceso de reinserción, ya que a través de la atención emocional, el perdón y la reconciliación, así como el deporte del boxeo, encontraron nuevas herramientas para transformar sus vidas y transmitir a otros jóvenes alternativas distintas a las dinámicas de riesgo.

Foto: Especial

El reconocimiento fue recibido por Eunice Rendón, coordinadora de Red VIRAL, y Pablo Almuli, director de proyectos especiales, quienes agradecieron a la Universidad Iberoamericana y al jurado por este importante respaldo, subrayando que este premio fortalece el compromiso del equipo Knockout con la reinserción social y la prevención de la violencia.

“Knockout: No tires la toalla” se ha consolidado como una práctica innovadora que utiliza el boxeo como herramienta de transformación, sumando actividades deportivas, psicoemocionales y restaurativas que fomentan el autocontrol, la disciplina, la resiliencia y el perdón. El programa trabaja dentro de centros penitenciarios y en comunidades vulnerables, con el objetivo de ofrecer segundas oportunidades y alternativas al delito. Sus aliados estratégicos incluyen al Consejo Mundial de Boxeo, la Fundación para la Reconciliación y distintas instituciones académicas y gubernamentales, lo que le ha permitido escalar y consolidarse como una de las iniciativas más reconocidas en México y el extranjero.

Este modelo ya ha sido distinguido en escenarios internacionales como el Foro de la Paz de París, Peace and Sport en Mónaco, el Comité Olímpico Internacional y la Asamblea General de la ONU, posicionándose como una de las mejores prácticas globales en construcción de paz y reinserción social a través del deporte.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de organizaciones galardonadas y de autoridades universitarias como el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, Rector de la Universidad Iberoamericana; Ernesto López Portillo, Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana; Bruno Cattori, Presidente del Consejo Directivo del Patronato-FICSAC; Valeria Uribe, Directora en México de Pan American Development Foundation; Ricardo Ortega, Director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana; y Michelle Gama, Directora del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos (Cecrige).

La convocatoria recibió 46 iniciativas de organizaciones provenientes de 19 estados, evaluadas por un comité de 28 especialistas nacionales e internacionales. Con este esfuerzo, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana busca no solo reconocer la labor de las organizaciones galardonadas, sino también fomentar una articulación colaborativa que potencie el impacto y siente las bases para una agenda común frente a los desafíos compartidos.

Otras de las organizaciones galardonadas fueron: Frontline Freelance México, México Unido Contra la Delincuencia, Fundación Justicia y Amor, Social Hub, Puerta Abierta, Artículo 19 en México y Centroamérica, Mujeres por México en Chihuahua, Convivencia A.C., y Entorno y Convivencia.

Además, a las y los miembros de los mejores equipos se les otorgaron becas y formación para fortalecer su incidencia:

Maestría en Derechos Humanos (Programa de Derecho), Diplomado de Formación de Género (CECRIGE), y cursos de monitoreo e indicadores de evaluación e incidencia política del propio Programa de Seguridad Ciudadana.