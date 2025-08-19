Desciende el empleo en manufacturas

La desaceleración del empleo en el sector manufacturero continúa, al registrar en junio su quinto mes consecutivo de contracción con una disminución de 0.2 por ciento mensual, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Mensual de las Industrias Manufactureras (EMIM), la caída en el sector. es una situación que viene observándose desde hace 28 meses consecutivos, algo nunca visto, de acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

Además, dijo, que a pesar de que el personal ocupado ya acumula varios meses consecutivos en contracción, el ritmo de la caída no parece disminuir.

A nivel subsector destacan las contracciones anuales en la fabricación de equipo de transporte de 8 por ciento, la mayor desde junio de 2020.

En el caso de la industria de la madera la caída fue de 5.44 por ciento; en la fabricación de insumos textiles y acabado de textiles de 4.98; y en la industria de curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos de 4.75 por ciento.

Sobre las remuneraciones reales por hora trabajada se registró una tasa de crecimiento anual de 3.51 por ciento.

