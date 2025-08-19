Cúpula

Conoce cinco lugares que son Patrimonio Mundial

México cuenta con 36 sitios reconocidos por la UNESCO por su valor cultural y natural: 28 sitios culturales, 6 naturales y 2 mixtos. La más reciente incorporación es la Ruta Wixárika por los Sitios Sagrados hasta Wirikuta

Centro Histórico de la Ciudad  de México y Xochimilco

  • Incluye la antigua capital azteca Tenochtitlán y el trazado colonial español; mientras que  Xochimilco conserva canales y chinampas prehispánicas. Desde 1987 son Patrimonio.
Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de Palenque

  • Ruinas mayas en selva chiapaneca con templos, palacios y esculturas que reflejan arte refinado y compleja organización social. Sus inscripciones narran la historia de gobernantes. Declarado en 1987 como lugar de herencia cultural universal.
Ciudad Prehispánica de Teotihuacán

  • Destacan Pirámides del Sol y la Luna, Calzada de los Muertos y murales conservados. Se trata de un centro político, cultural y religioso esencial de Mesoamérica. Fue catalogado en 1987 como sitio de importancia histórica mundial.
Camino Real de Tierra Adentro

  • Ruta histórica entre Ciudad de México y Texas-Nuevo México, clave en comercio de plata y cultura. Abarca 55 sitios a lo largo de 1,400 km, combinando arquitectura, historia y paisaje. Inscrito en 2010 como corredor cultural de valor universal.
Sian Ka’an

  • Reserva de biosfera en Quintana Roo con selvas, manglares, humedales y arrecifes. Alberga jaguares, manatíes y centenares de especies de aves. Reconocida en 1987 como área natural de relevancia internacional.
