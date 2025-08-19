Conoce cinco lugares que son Patrimonio Mundial

Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco
Incluye la antigua capital azteca Tenochtitlán y el trazado colonial español; mientras que Xochimilco conserva canales y chinampas prehispánicas. Desde 1987 son Patrimonio.
Ciudad Prehispánica y Parque Nacional de Palenque
- Ruinas mayas en selva chiapaneca con templos, palacios y esculturas que reflejan arte refinado y compleja organización social. Sus inscripciones narran la historia de gobernantes. Declarado en 1987 como lugar de herencia cultural universal.
Ciudad Prehispánica de Teotihuacán
- Destacan Pirámides del Sol y la Luna, Calzada de los Muertos y murales conservados. Se trata de un centro político, cultural y religioso esencial de Mesoamérica. Fue catalogado en 1987 como sitio de importancia histórica mundial.
Camino Real de Tierra Adentro
- Ruta histórica entre Ciudad de México y Texas-Nuevo México, clave en comercio de plata y cultura. Abarca 55 sitios a lo largo de 1,400 km, combinando arquitectura, historia y paisaje. Inscrito en 2010 como corredor cultural de valor universal.
Sian Ka’an
- Reserva de biosfera en Quintana Roo con selvas, manglares, humedales y arrecifes. Alberga jaguares, manatíes y centenares de especies de aves. Reconocida en 1987 como área natural de relevancia internacional.
