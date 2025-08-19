Cifras récord, en sector pecuario

El comercio pecuario de México alcanzó cifras históricas en el primer semestre de 2025, con importaciones de carne de res, cerdo y pollo que marcaron niveles récord en volumen y valor, destacó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

Detalló que, según cifras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), las compras externas aumentaron 8.7 por ciento en volumen y 24.5 por ciento en valor, mientras que las exportaciones cayeron 6.0 por ciento en volumen, aunque crecieron 2.6 por ciento en valor impulsadas por mayores precios internacionales.

En el caso de la carnea de res, las importaciones de carne bovina crecieron 20 por ciento en volumen y 18.7 por ciento en valor, con un giro en la estructura de origen, toda vez que Brasil ya concentra 35 por ciento de las compras, desplazando a Estados Unidos, cuya participación bajó de 61 a 43 por ciento.

En tanto que, la exportación de becerros mexicanos cayó 73 por ciento, afectada por la crisis sanitaria del gusano barrenador, lo que ha reducido el superávit de la balanza bovina.

En cerdo, México importó 1.07 millones de toneladas de carne porcina, un alza de 11.1 por ciento en volumen y 33.9 por ciento en valor, en donde, si bien Estados Unidos mantiene el liderazgo con 79 por ciento de participación, destacan los incrementos de Canadá, España y Brasil, con un crecimiento acelerado.

En pollo, las importaciones crecieron 1.3 por ciento en volumen y 8.5 por ciento en valor. La participación de Estados Unidos descendió a 78 por ciento, mientras que Brasil y Chile incrementaron su peso hasta representar 22 por ciento del total.

Juan Carlos Anaya, director de GCMA, subrayó que, para Estados Unidos, México sigue siendo su principal mercado de cerdo y pollo, lo que mantiene su balanza superavitaria.

No obstante, apuntó, la ausencia de exportaciones de ganado en pie desde México preocupa a engordadores de Texas y empacadores, pues la menor disponibilidad de inventario ha presionado al alza los precios del ganado y de la carne en Estados Unidos, alcanzando los niveles más altos desde la pandemia de COVID-19 en 2020.

