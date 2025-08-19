Bengals derrotaron 31-17 a los Commanders en la segunda semana de la pretemporada de la NFL

Cincinnati por fin volvió a imponerse a Washington. Después de seis años, los Bengals derrotaron 31-17 a los Commanders en la segunda semana de la pretemporada, una victoria que fue amistosa pero sirve como impulso en la búsqueda de regresar a la élite de la NFL.

El contexto le dio mayor peso al resultado. Ambos conjuntos habían iniciado con derrota: Cincinnati ante Philadelphia, mientras que Washington hiló su segundo tropiezo, luego de caer ante los Patriots de Nueva Inglaterra.

Esa seguidilla contrasta con lo conseguido en la temporada pasada, cuando construyeron su identidad alrededor de Jayden Daniels, el mariscal novato que los llevó hasta el Juego de Campeonato en la Conferencia Nacional.

Y aunque Daniels vio pocos minutos, aportó desde el comienzo con una anotación por la vía terrestre. Sin embargo, sus suplentes, Josh Johnson y Sam Hartman, no estuvieron a la altura y quedaron a deber en jugadas al ataque.

Del otro lado, los reflectores fueron para los pasadores de Cincinnati. Joe Burrow, quien el año pasado estuvo en la conversación para ser MVP, abrió el partido y encendió al Northwest Stadium, con un pase de anotación. No obstante, también tuvo algunos errores que, en temporada regular pueden ser inaceptables.

Luego llegó el turno de Jake Browning, que asumió la responsabilidad: lanzó para dos TD y 159 yardas aéreas, confirmando que puede ser un respaldo confiable detrás del mariscal estelar.

El contraste fue evidente: los Bengals golpearon primero y manejaron el encuentro, mostrando destellos de la intensidad que necesitan para volver a la pelea en la Conferencia Americana, después de quedarse fuera de la postemporada la campaña pasada.

La última semana de pretemporada será la gran prueba final: un escenario para ensayar estrategias, descubrir figuras clave y definir quiénes estarán listos para brillar en la temporada que está por venir en la NFL.

EEZ