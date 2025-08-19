Audi se reinventa

Varios años llevó la planeación de la llegada a México del nuevo modelo de Audi, el A5, un sedán ejecutivo de lujo que se presenta en una nueva plataforma. Este modelo llega a sustituir al A4, uno de sus vehículos emblema en México, pues desde su llegada al país en 1997 se vendieron más de 35 mil unidades en el mercado.

Los cambios de generación de un vehículo se dan por varios factores, como las tendencias del mercado, nuevas tecnologías y con base en las plataformas con las que cuenta la empresa, comenta Edgar Casal, director general de Audi de México, en entrevista con El Heraldo de México.

“Con base en esas tendencias, demanda y desarrollo es que se deciden los cambios generacionales, que nosotros conocemos como product improvement (producto mejorado)”, agregó el directivo.

Audi compite en el segmento de vehículos de lujo en el país con marcas como Mercedes Benz, BMW, Jaguar, Porsche y Bentley, entre otras, y ahora con la llegada de firmas chinas como Zeekr.

En las cifras de venta de la marca en el acumulado enero-julio, la firma de los cuatro aros presentó una caída de 19 por ciento, aunque se empieza a recuperar, pues tan solo en el mes de julio vendieron 794 unidades, 3.7 por ciento más que en el mismo mes de 2024.

“La caída que hemos mostrado en este comienzo del año se debe mayormente a la disponibilidad de ciertos productos”, explicó Casal.

Dijo que modelos como el A3 Sedan, Q3, Q3 Sportback, Q5 y el Q5 Sportback generan la mayor venta y demanda en el mercado de lujo, de ahí que la falta de producto en sus concesionarias afectó sus ventas, y el desabasto se dio en ciertos equipamientos, tecnologías e incluso motores, todavía como parte de la resaca que se tiene desde la pandemia por COVID-19, aunado a que su proceso de producción global se vio también afectado por ubicarse en zonas que hoy son de conflicto, “tuvimos que cambiar la producción con otros proveedores y a otras plantas para poder mejorar la disponibilidad de producto”, señaló.

Ahora con la llegada del A5 esperan recuperar esas cifras negativas en venta y todo parece indicar que así será, pues desde la preventa han visto el interés del cliente por el nuevo modelo.

“Hace aproximadamente un mes comenzamos con la preventa y te puedo dar la gran noticia de que todos los autos que nos llegaron están vendidos. Llegaron 126 autos y a la fecha llevábamos 125 ya entregados al cliente”, dijo el directivo.

Casal señaló que la confianza radica en que el A5 tiene un motor de combustión interna más eficiente y con mayor caballaje, con dos versiones de 2.0 litros, una de 199 caballos de fuerza (HP) y otra de 272 HP, un nuevo diseño con 4.8 metros de largo y distancia entre ejes de 2.9 metros y mejor ambientación, “la base es nuestra estrategia Human Centric en el que al interior del auto se vayan relacionando con la tecnología del vehículo, tanto el que lo maneja como quien le acompaña”.

Además, la empresa planea ampliar su portafolio de productos en los siguientes meses iniciando con el lanzamiento del nuevo Q5 y el sedán eléctrico A6 Sportback e-tron, “además de otras sorpresas que tenemos para el final del año”, alertó el directivo.

ECONOMÍA

La situación económica y la inflación tiene un rango de influencia en la venta del segmento de vehículos premium ya que la gente que gusta de comprar este tipo de auto son inversionistas, empresarios o altos ejecutivos, que están atentos a todos estos cambios económicos financieros.

“Es evidente que cuando hay incertidumbre, se genera un efecto de ralentizar las ventas y hace un mes se preveía que tuviésemos un crecimiento negativo, o sea, no crecer, sino todavía caer contra el año pasado, pero los últimos indicadores ya nos empiezan a dar quizás un ligero crecimiento”, afirmó.

Para ello, dijo, juega un papel importante su base de 46 concesionarios con los cubren 95 por ciento del país.

“Vamos a renovar unos 15 concesionarios de los 46 que tenemos y estamos explorando otros mercados, por ejemplo, Puerto Vallarta y Ciudad Juárez”, afirmó.

Casal dijo que estiman renovar 50 por ciento de sus distribuidores en 2026 y tener toda la red modernizada al inicio de 2028.

Además, hace unas semanas abrieron la primera agencia Audi City de México en Zapopan, Jalisco, un espacio con tecnología de punta que permite a los clientes personalizar y explorar los modelos Audi, mediante pantallas digitales en una experiencia totalmente inmersiva.

El tema arancelario por parte del gobierno estadounidense al sector automotriz del país ha causado un cierto impacto en la empresa, la cual dejó de enviar sus vehículos a ese país, “por ser incosteable”, dijo Casal.

Añadió que el tema genera incertidumbre, pues en la frontera no saben ni que impuesto deben cobrar.

“Ahora, hasta que tengamos una confirmación por nuestro Consejo en Alemania podríamos decir si se va a decidir o no hacer algún auto en Estados Unidos. Pero por el momento todavía está en análisis”, dijo el directivo.

