Televisa gana juicio a Penguin Random House por difamaciones de Anabel Hernández

Ante inventos sin sustento de la escritora Anabel Hernández, en libros como “Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno”, la editorial más grande del mundo, Penguin Random House / Grijalbo, fue demanda por Televisa, por difamar a su Centro de Educación Artística (CEA), la escuela creadora de talento de mayor reputación en toda latinoamérica.



El juicio inició en 2023 y la editorial perdió con sentencia firme dictada por el Tribunal Federal Colegiado de Apelación del Vigésimo Sexto Circuito del 11 de julio de 2025. La sentencia, no sólo condena a Penguin a pagar cientos de miles de pesos, sino que se aclara que es totalmente falsa la afirmación de Anabel Hernández respecto de que el CEA maneje catálogos para comercializar y hasta prostituir artistas.



Al citar el tema de los catálogos en la página 243 de dicho libro, Anabel Hernández hace señalamientos contra Paty Navidad, diciendo que ella era parte de ese catálogo y que se prestaba para compañía mediante el pago de una cantidad fuerte de dinero. La actriz ha negado rotundamente lo dicho por Anabel Hernández, exigiendo pruebas y acusándola de difamarla. Al trascender este fallo, la actriz publicó en su cuenta de X: “A cada capillita le llega su fiestecita …”. Esto apenas empieza @AnabelHernandez “La verdad y la justicia aveces tardan, pero siempre llegan” No más difamaciones de pseudoperiodistas que lucran con la mentira dañando la integridad y dignidad de personas a través de sus escritos de ficción e historias sin fundamento. ¿Quiénes han sido tus fuentes y contactos Anabel? En mi caso, me quedas a deber “las pruebas” que no existen, espero las explicaciones, además de las disculpas correspondientes. “Nada es personal”.

La sentencia también obliga a Penguin a que integre al libro “Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno”, el escrito de réplica donde se aclara que es totalmente falsa la afirmación de Anabel Hernández. Esto tendrá que pasar en todas las ediciones futuras impresas que se hagan de dicho libro, además de que se debe incluir, de inmediato, en todas las versiones digitales y audibles.

Consecuencias para la industria editorial de libros

Las mentiras de Anabel Hernández y la falta de cuidado de Penguin en su difusión traen consecuencias a toda la industria editorial de libros en México. Con este precedente, ahora las casas editoras de libros serán catalogadas como “medios de comunicación”, lo que las hace directamente responsables de difundir información y, por ende, les aplicará el Derecho de Réplica o aclaración sobre lo que afirmen o difundan, independientemente de alguna demanda por difamación.



Así, previo a que hagan cualquier publicación de un libro, la sentencia obliga a que verifiquen la veracidad y exactitud de lo que contenga cada historia, lo que a su vez afectará gravemente a los escritores /autores, ya que todas las casas editoriales empezarán a buscar mecanismos que los blinden de las posibles consecuencias jurídicas de publicar los libros, como podría ser el pedir fianzas a los autores garantizadas por su patrimonio personal, hasta en tanto se agoten los plazos de petición de réplicas y juicios.



Adicionalmente, las editoriales estarán obligadas a tener un receptor oficial de las réplicas, cuyos datos deben estar disponibles en sus sitios de internet, y a responder en los plazos de ley, so pena de ser sancionadas y demandadas.

Otros juicios contra Penguin por Anabel

Esta es la segunda sanción en 2025 que recibe Penguin por culpa de las difamaciones de Anabel Hernández. Previamente, Violeta Vizcarra, una de las supuestas fuentes de “Las Señoras del Narco”, demandó a la editorial por violación de derechos de imagen, obligandola a pagarle hasta 40% de las ventas netas del libro.



Se prevé que Penguin que este precedente ocasionará más juicios para Penguin Random House, no necesariamente por réplicas, pero sí por difamaciones, tal y como lo señala la actriz Paty Navidad, al decirle a Anable Hernández que “Esto apenas empieza”. Los libros de Anabel Hernández han hecho referencias sin cuidado y, en su mayoría, han sido particularmente agresivos y difamatorios sin ningún sustento, en contra de múltiples personajes, incluyendo artistas, intelectuales, políticos de la cuarta transformación y de la derecha, como el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Felipe Calderon, Epigmenio Ibarra, Rafael Barajas “El Fisgón”, el empresario hotelero Orlando Arroyo, la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra, y artistas como Galilea Montijo, Niel Conde, Joana Benedek, Raquel Bigorra y Sergio Mayer, entre otros, que en su mayoría han negado o aclarado los señalamientos sin que se les dé la misma difusión.