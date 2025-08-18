Rovirosa tejió amplia red de sobornos

Al menos seis empresas están relacionadas con Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, detenido en EU por delitos de soborno, según el Departamento de Justicia de ese país, para ser favorecido por funcionarios de Pemex.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los contratos se cancelaron cuando se detectaron malas prácticas, y en plataformas públicas se encuentran documentos que vinculan a dichas compañías y coinciden con la temporalidad de la denuncia de las autoridades.

En el portal público de contratos de Pemex hay dos firmados por “Tubular Technology con Energy on Shore Services” y formalizados en 2018, y otro en 2020. Sumaron más de 120 mdp para las firmas con base en Villahermosa, Tabasco.

El primer contrato fue para “Inspección, mantenimiento, adecuación y rehabilitación a ductos de los activos de Pemex”, y el segundo para “Rehabilitación y/o conservación de caminos, plataformas terrestres y obras complementarias de Pemex exploración y producción”.

En el Registro Público de Comercio (RPC) aparecen tres empresas más administradas por Rovirosa: dos de arrendamiento, y la otra, RM Asset Advisors, que brinda “servicios de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos”.

Además de Tubular Technology, GX Geoscience Corporation y Roma Energy Holdings LLC son las personas morales que constituyen a Roma Energy, según su acta. También se observa en un contrato que firmaron con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el 10 de mayo de 2016 (CNH-R02-L03-VC-01/2018). Dicho pacto se firmó sólo tres meses después de haberse constituido Roma Energy (febrero de 2016).

Otro que es acusado de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y de tres violaciones sustanciales de la misma ley, es Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien se encuentra prófugo, y fue candidato del PAN en Campeche (2009).

Él es señalado de participar como intermediario entre las empresas de Rovirosa y la paraestatal, aprovechando sus contactos como exsubdirector de Mantenimiento y Logística en la Región Marina de Pemex Exploración y Producción.

El expanista tiene dos empresas registradas según el RPC: Penta Financial, S.A.P.I. de C.V., Sofom, E.N.R., y Kim Rent-a-Car, S.A. de C.V. Si bien no tienen relación con contratos, si pudieron participar en la ecuación para sus fines con Pemex.

Sheinbaum aseguró que esta semana se van a dar a conocer más nombres y detalles de los contratos que fueron cancelados por la existencia de sobornos, cuando Pemex era dirigido por Octavio Romero.

Por Francisco Domínguez

