¿Quién da má$? llega a Latinoamérica

En California, cuando la renta de un depósito deja de pagarse durante tres meses, los objetos dentro de él pueden ser vendidos por medio de una subasta. En ¿Quién da má$?, varios compradores se reúnen para comprar la mejor bodega, al menor precio posible.

La pareja conformada por Dan y Laura Dotson es la encargada de llevar a cabo estas subastas desde la primera temporada. “Nunca sabes qué vas a encontrar. Así es la industria. El año pasado vendimos unidades con valor de dos millones de dólares y si todas fueran malas, la gente no arriesgaría su dinero año tras año. Es una industria de miles de millones”, comentó Dan.

Kenny Crossley, comprador de depósitos desde la décima temporada, mencionó qué es lo que más disfruta el público de este programa. “La fórmula secreta es la búsqueda del tesoro. Nadie sabe lo que va a encontrar y creo que la gente se engancha con lo que vamos a descubrir. Eso los hace sintonizar y hasta intentar entrar al negocio”.

Por otro lado, Roman Mykytyn, uno de los productores del programa destacó el elemento principal con el que cuentan. “Son los personajes. No puedes simplemente poner a seis personas en televisión y esperar lo mejor. El elenco que tenemos, la manera en que interactúan, las relaciones que tienen, las tensiones, la historia que comparten… todo eso se traduce en la pantalla en cada episodio, todos son cautivadores y eso no se logra con cualquier persona”.

Brandi Passante, quien participa en el programa desde la primera temporada, expresó lo que significa para ella. “Definitivamente me ha cambiado la vida. Ahora todos saben quién soy, aún estoy tratando de manejarlo a pesar de que han pasado varios años. Ha sido una bendición y una maldición: mucha diversión, pero a veces un poco complicado, estoy agradecida”.

“Alegría, porque pongo sonrisas en las caras de las personas. Todos lo hacemos. Desde Dan y Laura hacia los demás, realmente disfruto eso y significa mucho para mí”, agregó Kenny.

La compradora Brandi Passante relató cuál fue el objeto más extraño que ha hallado en un depósito. “Antes de empezar el programa, en una de mis primeras unidades encontré algo muy raro: fotos de personas muertas. Era una tradición a finales del siglo XIX, básicamente para capturar su alma. Las guardé un tiempo, pero al final las tiré y después me enteré de que valían bastante dinero”.

Sobre el estilo rápido y característico de Dan al subastar, él mismo reveló cómo se formó en esta área e incluso habló sobre su versión en español realizada por Juan Guzmán. “Aprendí a hablar así gracias a mis padres. Soy subastador de tercera generación y lo hago desde que era niño. Pero algo es seguro: no soy tan bueno como el intérprete en español. Él lo hace mucho mejor que yo. Tuve la oportunidad de conocerlo en México. Es muy simpático y profesional”.

Dan declaró que él y su esposa están muy agradecidos con el proyecto y están dispuestos a seguir en él por mucho más tiempo. “Amamos el programa. Nos sentimos muy afortunados y agradecidos de poder hacerlo durante tantos años. Esperamos llegar al menos a 20 temporadas. Queremos hacer otros 100 episodios. Si nos financian nosotros seguiremos sacando todo esto adelante”.

CITA:

“¿Quién da má$? cambió mi vida exponencialmente”. - Brandi Passante

BULLETS:

A partir de hoy y hasta el 26 de agosto dos episodios al día se estrenarán en A&E.

Dan y Laura conducen aproximadamente mil 500 subastas al año.

¿Quién da má$? se estrenó en 2010.

Laura Dotson compró en una subasta una caja fuerte, la cual resultó tener siete millones y medio de dólares en efectivo.

El programa tiene más de 300 episodios.

POR GERARDO SALVADOR SÁNCHEZ

