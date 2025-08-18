Proyectan 6.3% más gasto por regreso a clases

El regreso a clases para el ciclo escolar 2025-2026, que inicia el próximo primero de septiembre generará una derrama económica de cinco mil 523 millones de pesos, un crecimiento de 6.3 por ciento en comparación con 2024.

Según estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), la adquisición de útiles escolares, uniformes, calzado y productos tecnológicos ocasionará un gasto de entre 2 mil 340 y 3 mil 930 pesos por estudiante, reveló Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de Canaco CDMX.

En contraste, Cynthia Valeriano, profesora de cátedra de Economía en el Tecnológico de Monterrey, señaló que las familias con hijos en escuelas públicas destinarán desde ocho mil pesos en preescolar hasta 14 mil pesos en educación superior.

“Si una familia tiene un ingreso promedio mensual de aproximadamente 14 mil pesos, gastar 8 mil por alumno equivale a más del 50 por ciento del ingreso familiar”, advierte Valeriano.

Destacó que, en el caso de instituciones privadas, los costos van desde 25 mil pesos en educación preescolar hasta 59 mil pesos en niveles de universidades y posgrados, explicó la académica.

Agregó, en entrevista con El Heraldo de México, que factores internacionales, como el conflicto arancelario entre Estados Unidos y China, han encarecido muchos de los productos que se piden en las escuelas como son los dispositivos electrónicos, especialmente computadoras y tablets.

Valeriano destacó la importancia de planificar con anticipación las compras escolares, reutilizar materiales cuando sea posible y adoptar decisiones de consumo más responsables.

“Es fundamental fortalecer la cultura del ahorro y la prevención, ya que muchas familias llegan a endeudarse hasta con el 60 por ciento de su ingreso mensual, lo cual compromete su estabilidad financiera durante varios meses”, advirtió Cynthia Valeriano.

