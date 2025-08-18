Plusvalías récord, en las Afore

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) registró plusvalías récord en los primeros siete meses del año, lapso en el que también los retiros por desempleo reportaron cifras históricas, según las estadísticas de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

De enero a julio de este año, las administradoras de fondos para el retiro (Afore) en su conjunto registraron plusvalías por 608 mil 466 millones de pesos, monto superior a las reportadas a todo 2024, de 556 mil 757 millones de pesos, y casi tres veces más a lo alcanzado en el mismo periodo del año pasado, de 225 mil 867 millones de pesos.

Estas ganancias en favor de los trabajadores se dan un periodo en el que lo retiros parciales por desempleo también reportaron cifras históricas, al totalizar 21 mil 800 millones de pesos en los primeros siete meses del año.

Esto significó que un millón 63 mil 359 trabajadores ejercieran dicho derecho en un periodo en el que las Afore registran ganancias a su favor, pues las plusvalías sólo aplican en su beneficio cuando hacen efectivo el uso de los recursos en su cuenta de ahorros para el retiro.

Y es que, las plusvalías son las ganancias de las inversiones que realizan las Afore con el dinero de los trabajadores para su retiro en distintos instrumentos financieros.

Estas, a su vez, se convierten en ganancias para los trabajadores a la hora de que estos acceden a sus ahorros para retiro, mientras se encuentran en los activos de las Afore.

De manera mensual, en julio las plusvalías fueron de 74 mil 286 millones de pesos, con los que las Afore registran tres meses consecutivos de avances.

En tanto que, los retiros parciales por desempleo sumaron tres mil 582.3 millones de pesos, luego de que 178 mil 186 trabajadores presentaron su solicitud y obtuvieron respuesta positiva.

Cabe recordar que el 24 de junio pasado, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley del Seguro Social para regular los retiros parciales por desempleo de las cuentas bajo la afore, para contrarrestar el incremento que venían dándose derivado de prácticas fraudulentas detectadas en este beneficio para los trabajadores.

Por Verónica Reynold

Veronica.Reynold@elheraldodemexico.com

EEZ