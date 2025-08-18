Pemex está sin pérdidas ni desabasto

Pemex desmintió supuestas pérdidas y desabasto de gasolina en el primer semestre de 2025, al asegurar que mantiene utilidades netas por 16 mil millones de pesos, así como un suministro de combustible garantizado en todo país.

La Secretaría de Energía (Sener) señaló que los incidentes, de la semana pasada, en Nuevo León, Chiapas y el Valle de México se debieron a mantenimientos concluidos, por lo que el suministro fue regularizado.

La Estrategia Nacional para estabilizar el precio de la gasolina regular, firmada el pasado 27 de febrero, es un mecanismo voluntario de participación empresarial que permitió reducir en cerca de un peso por litro el precio promedio nacional, sin representar pérdidas para Pemex, señaló la dependencia.

Explicaron que tras la reintegración administrativa de sus subsidiarias, Pemex Logística dejó de facturar en promedio seis mil millones de pesos mensuales por servicios internos, lo que generó ajustes en sus ingresos, pero no impactó el resultado consolidado de la compañía. En lo que va del año, la producción nacional de gasolinas, diésel y turbosina creció 47 por ciento, al pasar de 466 mil a 685 mil barriles diarios.

Por Angélica Velasco

