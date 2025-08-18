Omar García Harfuch destaca 1,615 detenciones por delitos de alto impacto de octubre de 2024 a agosto de 2025

Durante la entrega de 100 patrullas a la Policía Estatal de Sinaloa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó los avances en la estrategia de seguridad implementada por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Acompañado por el gobernador Rubén Rocha Moya y mandos militares y navales, el funcionario subrayó que la coordinación entre autoridades federales y estatales ha permitido reducir la incidencia delictiva vinculada a la disputa de grupos criminales en la entidad.

García Harfuch informó que, del 1 de octubre de 2024 al 18 de agosto de 2025, se han detenido a 1,615 personas por delitos de alto impacto, asegurado más de 3,000 armas de fuego y decomisado 64 toneladas de droga, entre ellas una tonelada de fentanilo y 1.8 millones de pastillas. Además, se desmantelaron 105 laboratorios de metanfetaminas. Tan solo en agosto se han registrado 63 detenciones y el aseguramiento de más de media tonelada de droga.

El día de hoy, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum se da un paso más en el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa. Foto: Archivo

Discurso completo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la entrega de patrullas a la Policía Estatal

Muchas gracias, muy buenos días.

Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan, muchas gracias.

Saludo al señor gobernador Rubén Rocha Moya,

General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional.



Almirante Raymundo Pedro Morales, Secretario de Marina.



General Hernán Cortés Hernández, Comandante de la Guardia Nacional.

Al General Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad, al General Briseño, al Almirante Reséndiz, mandos militares y navales y también de la Policía Estatal y de la Secretaría de Seguridad, muchas gracias

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, desde el inicio de la presente administración hemos fortalecido la presencia de las autoridades federales, se incrementó el trabajo de inteligencia e investigación y se han realizado operaciones coordinadas con las autoridades locales con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva provocada por la disputa entre dos grupos criminales de la entidad.

Como parte de esta estrategia, del 1 de octubre de 2024 al 18 de agosto de 2025:

• Se han detenido a 1,615 personas por delitos de alto impacto.

• Se han aseguraron más de 3 mil armas de fuego y 64 toneladas de droga, incluyendo más de una tonelada y un millón 800 mil pastillas de fentanilo.

• La Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina han desmantelado 105 laboratorios aquí en el Estado de Sinaloa para la producción de metanfetaminas.

En lo que va de este mes, han sido detenidas 63 personas por delitos de alto impacto, asegurando 117 armas de fuego, se desmantelaron cinco laboratorios más y se aseguró más de media tonelada de droga.

Estas cifras no sólo son números, es el resultado del trabajo de cientos de mujeres y hombres del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Policía Estatal, ahora ya sumada también la Policía Municipal, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que todos los días trabajan para las y los ciudadanos del estado de Sinaloa.

El día de hoy, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum se da un paso más en el fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa, con la entrega de 100 patrullas al gobierno del Estado, que estarán destinadas principalmente a reforzar la presencia en el municipio de Culiacán.

El fortalecimiento de las instituciones de seguridad del Estado es necesario, para lograr una seguridad a largo plazo, necesitamos forzosamente fortalecer a la Secretaría de Seguridad Estatal y a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Reconocemos desde el Gabinete de Seguridad del invaluable apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, por la firma del convenio con el gobierno del Estado para apoyar en el reclutamiento y capacitación de los policías estatales.

Con esta acción, supervisado por la Secretaría de la Defensa Nacional se refuerza la profesionalización de las corporaciones y se garantiza que los elementos de seguridad cuenten con la preparación necesaria para enfrentar con éxito cada una de sus operaciones y responsabilidades.

Como parte de las acciones conjuntas, quiero señalar las acciones más relevantes realizadas en la entidad, desde el último informe que dimos hace 15 días, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum:

A nombre de Defensa, Marina, de la Secretaría de Seguridad y Guardia Nacional, mencionaré algunos eventos relevantes:

Del 1 al 14 de agosto, el Ejército inhabilitó cinco laboratorios y 46 áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas, se aseguraron más de 55,000 litros y 14 toneladas de sustancias químicas, además de 10 reactores, nueve condensadores y centrifugadores.

En 14 operativos distintos a cargo del Ejército, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad, de la Guardia Nacional y la Policía Estatal realizados en días recientes, en diferentes municipios del estado, fueron detenidas 31 personas, 18 de ellas relacionadas con un grupo criminal generador de violencia en la entidad.

En estas acciones se aseguraron 51 armas de fuego, nueve granadas, más de 11 mil cartuchos y cerca de 300 cargadores, además 500 kilos de metanfetamina.

Destacan las inspecciones constantes a cargo de la Guardia Nacional, al módulo del Centro Penitenciario Aguaruto, como parte de la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, donde se han asegurado armas, cargadores, cartuchos, celulares, radios de comunicación y módems.

En estas acciones sobresalen también tres cateos con la Fiscalía General de la República, donde se aseguraron 200 kilos de metanfetamina en Culiacán, 113,000 litros y más de 30 toneladas de diferentes sustancias.

En este periodo, el promedio diario de víctimas como ya lo dijo el gobernador, pasó de 5.9 a 3.6 homicidios diarios. En lo que va de agosto, van 58 homicidios.

Reiterar el compromiso del Gabinete de Seguridad con la sociedad y los habitantes de Sinaloa.

Muchas gracias y a sus órdenes.