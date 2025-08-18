Oleksandr, ejemplo de la resiliencia ucraniana

El veterano de guerra Oleksandr Dashko, con 29 años, se convirtió en un ejemplo de la resiliencia de los ucranianos ante las adversidades que les presenta la guerra que enfrentan contra Rusia, pese a perder una extremidad inferior en combate logró llegar al campamento base del Everest.



Desde su automóvil en algún lugar de Ucrania, Dashko platicó con El Heraldo de México y recordó que hace dos años se lesionó, cerca de la ciudad de Járkiv “por la explosión de una mina muy cerca de mí; un fragmento me impactó justo en la rodilla”.

Relató que la situación en la zona en que se encontraba su unidad militar era muy difícil, “así que la evacuación fue muy complicada y no pudo ser inmediata; en ese momento, se trataba más de salvar mi vida que mi pierna”.

Respecto a cuánto tiempo le llevó su recuperación, tras su amputación y su adaptación a la prótesis, Dashko dijo que es una pregunta muy compleja. “No puedo responder a esa pregunta ahora mismo, porque siento que toda mi vida es ahora un proceso de recuperación”.

“Los primeros meses fueron los más duros: tuve que ace ptar que había perdido una pierna y que mi futuro también había quedado destrozado. Lo primero fue afrontarlo emocionalmente. Y, en lo físico, hasta el día de hoy sigo en rehabilitación. Cada día puede traerme algo nuevo”, reflexionó.

Después de la lesión. “Pasé mucho tiempo en casa, hundido en la depresión y la apatía, incapaz de hacer nada. Me estaba convirtiendo en mi propio enemigo: mis pensamientos jugaban en mi contra”, recordó.

Un día se enteró de parajiu-jitsu, un deporte pensado para militares con amputaciones, y decidió practicarlo

“Después de empezar a practicar parajiu-jitsu, poco a poco volví a la vida. Tanto así que comencé a ganar competiciones, incluso contra gente sin amputaciones. Llegué a ser subcampeón del mundo de parajiu-jitsu en un campeonato en Dubái”.

“Fue entonces cuando entendí que la vida continúa”. Poco después, los organizadores de Limitless —la organización que impulsó todo el proyecto y que sigue trabajando con veteranos y procesos de rehabilitación— se pusieron en contacto con él y le invitaron a una expedición: subir al Everest, para mostrar a otros veteranos que no hay nada imposible.

“Para mí fue todo un reto, aunque al principio pensé que era un engaño”, dijo Dashko. “¿Cómo proponerle a alguien con una amputación alta escalar montañas, cuando a veces me cuesta subir al segundo o tercer piso?” Pese a todo “no pude rechazar la invitación a subir el Everest”.

Aseguró que “entendí el valor de la vida, que puede cambiar o terminar de forma muy inesperada, por desgracia. Por eso acepté, a pesar de las dificultades, y comenzamos la preparación”.

“Confiaba plenamente en mi fuerza física”, aseguró Dashko. “En lo físico no había dudas hacia mí, y creo que por eso me eligieron. La parte más complicada fue la mental. En mi entorno, pocos creían en mí y me lo decían: ‘Si incluso las personas sin discapacidad tienen dificultades, ¿cómo lo harás tú, sin una pierna?’”.

El veterano de guerra dejó claro que uno de sus objetivos principales es que “otros veteranos vean que nada es imposible”. “La magnitud de este proyecto y su mensaje son enormes. Se trataba de demostrar que una persona que, tras una herida gravísima, fue salvada por los médicos casi en el último momento, y que pasó por una profunda depresión, puede levantarse desde lo más bajo”.

Y también con el objetivo de “levantar fondos para ayudarlos, que es otra cosa importante”.

“Yo soy uno de esos ejemplos: sin una pierna, logré alcanzar los 5,200 metros del campamento base del Everest, recorriendo a pie decenas de kilómetros en un solo día, bajo la lluvia, el barro y todo tipo de desafíos climáticos. Lo hice, y eso dice mucho tanto de los ucranianos como de Ucrania”.

Oleksandr reflexionó y dijo que “proyectos así motivan y ayudan a que otros veteranos mejoren su día. Para algunos, su ‘Everest’ puede ser subir al segundo piso de su casa”.

Cuando alcanzó su meta en el Everest, “mi primer pensamiento fue: ‘Por fin, lo conseguí’. Después, al darme cuenta de la distancia recorrida y del reto superado, me quedé en estupor: ‘¿De verdad lo hice?’”.

Dejó claro que “nadie, nadie debe decirte —y menos aún a los militares que tomaron las armas, fueron a defender su país y resultaron heridos— que no podrás hacer esto o aquello. No escuchen a quienes te ponen límites. La vida es impredecible, así que hay que arriesgarse”.

Y por cierto, finalizó, “tenemos un cierto número de veteranos que están en rehabilitación en México”.

PAL