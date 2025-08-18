Mario Delgado: SEP recibe exposición fotográfica “Erradicar el Maltrato, la Crueldad y la Tortura Animal: Un Compromiso por la Paz”

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que es un honor recibir en la sede de Av. Universidad No. 1200, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la exposición fotográfica itinerante “Erradicar el Maltrato, la Crueldad y la Tortura Animal: Un Compromiso por la Paz”, una muestra que busca generar conciencia sobre la importancia de respetar y proteger a todos los seres vivos que habitan nuestro planeta.

Recordó que, en respaldo a esta iniciativa, durante la conferencia matutina del 13 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo invitó a la ciudadanía a que visite esta importante exposición y reflexione sobre la necesidad de construir una cultura de paz, empatía y respeto hacia todas las formas de vida.

El titular de la SEP invitó a todo el público y a los integrantes del Sistema Educativo Nacional (SEN) a visitar la exposición, que permanecerá abierta a partir del 18 de agosto, de lunes a viernes, en un horario de 11:00 a 18:00 horas, y permanecerá disponible durante un mes.

Detalló que la muestra fotográfica está compuesta por 50 impactantes imágenes captadas en distintos puntos de México por la lente de Elideth Fernández, activista por los derechos de los animales e integrante del Movimiento Consciencia (Fundación Internacional por el Reconocimiento de la Consciencia y los Derechos de los Animales, A.C.).

Se difundirá entre el público asistente el contenido del decreto publicado el 2 de diciembre de 2024. Foto: SEP

Una educación integral que incluya la protección y el bienestar animal

Resaltó que la exhibición es organizada por la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa de la SEP, como parte de las acciones para fomentar una educación integral que incluya la protección y el bienestar animal, en concordancia con los recientes avances constitucionales en esta materia.

Asimismo, comentó que, como parte del compromiso institucional de fomentar una educación con perspectiva de bienestar animal, se difundirá entre el público asistente el contenido del decreto publicado el 2 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se reformaron los artículos 3°, 4° y 73 de la Constitución.

Dichas reformas establecen que los planes y programas de estudio deberán incluir la protección de los animales como parte de su orientación integral; queda prohibido el maltrato animal; y se reconoce la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de bienestar, cuidado y protección animal.

La SEP reitera así su compromiso con una educación que promueva el respeto, la empatía y la convivencia armónica entre todas las formas de vida.

