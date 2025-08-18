Marcan un plan de trabajo a 10 años

Como resultado de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, los países miembros de la CEPAL firmaron el “Compromiso de Tlatelolco”, documento que marca un plan de trabajo a 10 años en materia de trabajo de cuidados.

La declaración final que es, digamos, con lo que se suelen cerrar esos encuentros, es una declaración fuerte… a lo que le hemos denominado ‘Compromiso de Tlatelolco’, por que marca una ruta de década, es decir, del 2025 al 2035, una seria de compromisos como naciones, rumbo a una sociedad de cuidados”, declaró en entrevista con El Heraldo de México, Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres del gobierno de México.

“Reconocer que el cuidado es parte fundamental de nuestra vida". Foto: Archivo

Este compromiso se integra por 80 puntos en los que se abordan temas como economía del cuidado, financiamiento y sostenibilidad, eliminación de estereotipos, cambio del nombre de la conferencia, por mencionar algunos.

En este sentido, la funcionaria destacó que hay que “reconocer que el cuidado es parte fundamental de nuestra vida, y luego reconocer que la mayoría de las personas que realizan el cuidado a las niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, a las personas enfermas, a quienes necesitan un cuidado, se recarga mayoritariamente en mujeres.

En este contexto, de acuerdo con datos de la Encuentra Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC), 2022, en México, 75 por ciento de las personas que realizan trabajo de cuidados son mujeres.

Este Compromiso de Tlatelolco marca una ruta de 10 años para hacer lo que esté a nuestro alcance desde los gobiernos para ir construyendo esa sociedad de cuidados en la que se redistribuya… en la que el estado, la iniciativa privada, las comunidades, vayamos repartiendo el cuidado en los distintos actores de la población”, finalizó.

