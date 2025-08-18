Manuel Guerra Cavazos prohíbe la palabra con “P” en su municipio

El Gobierno Municipal de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra Cavazos, anunció la eliminación definitiva del término y de las instalaciones conocidas como “perreras”, sustituyéndolas por una Clínica Integral de Bienestar Animal y un refugio tipo santuario.

La decisión responde a la necesidad de dignificar la vida de los animales rescatados, garantizándoles atención médica, cuidados adecuados y la posibilidad de integrarse a un hogar mediante procesos de adopción responsables.

Habrá refugio tipo santuario, donde los animales rescatados recibirán atención digna. Foto: Municipio de García

La palabra prohibida en García es “perrera”

Manuel Guerra Cavazos dijo que ese término se usaba para nombrar lugares donde los animales rescatados eran condenados al sufrimiento e incluso a la muerte. Hoy, por decisión del alcalde Manuel Guerra Cavazos, esas instalaciones se cancelaron y se transformaron en una Clínica Integral de Bienestar Animal.

Porque en García las perreras ya no existen", comentó.

Acotó además que en el municipio de García, existe actualmente una Clínica Integral de Bienestar Animal y "habrá refugio tipo santuario, donde los animales rescatados recibirán atención digna, cuidados médicos y la posibilidad de encontrar un hogar mediante adopciones responsables que cambien para siempre la vida de esos animalitos".

“En García le damos un nuevo valor a la vida. Por eso prohibimos esa palabra: porque el lenguaje también construye realidades. A partir de ahora hablamos de bienestar, de respeto y de futuro para nuestros animales”, expresó el alcalde Manuel Guerra Cavazos.

El cambio no es solo de palabra, es de realidad

Manuel Guerra Cavazos destacó que "antes, en un solo año se sacrificaban más de 15,000 animales. Hoy, el indicador más importante es contundente: 0 sacrificios".

Con esta acción, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la cero tolerancia al maltrato animal, marcando un antes y un después en la forma de cuidar y proteger a quienes no tienen voz.