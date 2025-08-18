Malvinas, una batalla en dos frentes

Buenos Aires, 2 de abril de 1982. Eduardo Sacheri tenía 14 años y veía cómo la televisión y la radio llenaban la casa de titulares que parecían diseñados para sobrecoger. “A esa edad uno tiene mucho registro de lo que se dice en su casa, en su escuela, en su barrio, en los medios de comunicación, y de lo que luego se calla también tiene registro”, recuerda. La euforia patriótica, mezclada con la confusión y el miedo, se filtraba en cada conversación, en cada cartel en la calle, en cada noticia que llegaba desde un conflicto distante.

Demasiado lejos (Alfaguara) se adentra en esa geografía emocional. Narra la historia de seis grupos de personas que atraviesan la euforia, la inquietud y la desolación: un mozo y un cocinero de la Casa Rosada; parroquianos en un bar frente a Plaza de Mayo; diplomáticos; familias de soldados; y un capitán de navío con su esposa. Cada protagonista refleja la distancia que separa a quienes vivieron la guerra como relato de quienes la vivieron en carne propia. “Entre esa guerra narrada y esa guerra vivida y padecida me parecía que había una distancia demasiado grande, por eso me pareció que merecía que fueran dos novelas, casi en espejo”, explica Sacheri en entrevista.

Créditos: (Especial)

La Guerra de Malvinas duró 74 días. Para muchos, la derrota fue un despertar colectivo: “Se inició la apertura democrática inevitablemente, la retirada de los militares, los reclamos sociales contra los militares recrudecieron. Pero en medio de todos esos nuevos procesos abiertos la sociedad argentina mantuvo silencio con respecto a su complicidad. Es un tema incómodo al día de hoy”, dice.

Sacheri subraya la paradoja del conflicto: “Cuando se produce el desembarco argentino en las islas, hay una sociedad ideologizada, encolerizada, enojada con el gobierno, dispuesta a la protesta, y sin embargo, el desembarco en las Malvinas genera un consenso blindado. Como si esta cuestión de la Nación, así con mayúscula, consiguiese enfriar todos los conflictos”.

El escritor argentino combina historia y literatura para capturar aquellos días, para exponer la distancia entre la vida en el país y la realidad en el frente. “En Argentina era un relato, una guerra narrada”.

Por Alida Piñón

EEZ