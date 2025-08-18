Llaman a tomar acciones por señalamientos de terrorismo en México

El turismo en México puede verse afectado si no se atiende la alerta de viaje del Departamento de Estado de EU, que advierte sobre un presunto riesgo de terrorismo en 30 entidades del país; la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) señalaron que dicha clasificación no refleja la realidad de la mayoría del territorio nacional.

Coparmex y CNET solicitaron al gobierno actuar con urgencia mediante una estrategia integral de comunicación internacional que contrarreste la percepción negativa sobre los destinos turísticos.

Propusieron lanzar campañas de promoción en medios digitales, respaldadas por información verificable que fortalezca la confianza de los turistas. Destacaron la necesidad de reforzar la seguridad y el Estado de Derecho para garantizar la protección de visitantes y ciudadanos.

Ambas instituciones indican que el uso del término terrorismo en la alerta podría distorsionar la percepción sobre México, con efectos directos en la llegada de visitantes, inversiones y operaciones. Recordaron que el turismo representa 8.6 por ciento del PIB, y genera más de 4.9 millones de empleos formales.

Expresaron que aunque en algunas zonas del país hay problemas de seguridad y violencia, considerarlos terrorismo es una exageración.

De acuerdo con el Inegi, en junio de 2025, el país recibió 11.5 por ciento más visitantes internacionales respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en el primer semestre se contabilizaron 23.4 millones de turistas, un alza de 7.3 por ciento frente a 2024.

El impacto negativo que se puede generar hacia el país, advirtieron, no se limita a las grandes cadenas hoteleras, sino que alcanza a miles de micro, pequeñas y medianas empresas que dependen del flujo turístico y representan uno de los sectores económicos más importantes de nuestro país.

