La selección mexicana de Flag Football Femenil gana el Mundial

La delegación mexicana terminó en lo alto su actuación en los Juegos Mundiales 2025, luego de la coronación de la selección de Flag Football con la medalla de oro.

Con un pase de Diana Flores a Victoria Chávez, a tan sólo tres segundos del silbatazo final, el combinado tricolor selló el triunfo por 26-21 ante Estados Unidos en la final.

En un duelo lleno de dramatismo, la histórica quarterback sufrió una intercepción que parecía complicar el resultado, pero dos anotaciones de Tania Rincón, incluyendo un touchdown terrestre, y dos pases más de la misma Flores, fueron las que terminaron dándole el triunfo a las 12 guerreras.

Con esto, México logró cobrar revancha de la derrota sufrida en la Copa Mundial de la especialidad en 2024, donde cayeron ante el equipo de las barras y las estrellas, y ahora apuntan al oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

De esta forma, la delegación mexicana terminó su participación en los World Games con cuatro oros, tres platas y tres bronces, ubicándose en el puesto 21 del medallero.

Anahí Álvarez, en duatlón; Laura Burgos, en muay thai; y Andrea Becerra, en tiro con arco compuesto, fueron las mujeres que también se llevaron preseas de oro para México.

Mientras que Héctor Solorio, en kickboxing; Paola Longoria, en raquetbol; y Sebastián García, junto a Andrea Becerra en tiro con arco, se llevaron la plata en los World Games.

Esta es una cosecha menor a la que se obtuvo hace tres años en Birmingham, Estados Unidos, donde México terminó en el puesto 16 con cinco oros, dos platas y cinco bronces.

EEZ