La CNBV sigue multando a bancos

Las sanciones pecuniarias por deficiencias en los procesos de prevención de lavado de dinero continúan en el sistema financiero del país, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Y es que, del 15 de julio al 15 de agosto pasado, el organismo regulador y supervisor del país aplicó multas por 13 millones 641 mil 100 pesos en su conjunto a tres bancos, Covalto, Ve por Más y Mifel, por incumplimiento a los requerimientos de prevención de lavado de dinero.

Dichas faltas fueron realizadas por los bancos entre 2021 y 2022, mientras que la sanción fue impuesta en el periodo referido.

Mifel fue el banco con el mayor número de sanciones, en el periodo, con seis multas por un valor en su conjunto de nueve millones 641 mil 100 pesos, debido, entre otras faltas, a la omisión de la entrega de los reportes de operaciones en dólares de sus clientes o usuarios por montos superiores a lo que es permitido.

Así como por no entregar reportes por una operación inusual de 24 horas, por omitir la entrega del reporte de cuatro operaciones relevantes que sus clientes y usuarios en los tiempos establecidos.

Además de omitir suspender de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con clientes identificados en la lista de personas bloqueadas.

Seguido de Ve por Más, con dos multas por un valor total de tres millones 136 mil 700 pesos; entre las que destacan la omisión (en 2021 y 2022) suspender de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio que esté relacionado con los clientes identificados en la lista de las personas bloqueadas.

Por su parte, Banco Covalto fue sancionado con un monto de 481 mil 100 pesos, debido a que omitió desarrollar en su manual de cumplimiento los mecanismos para establecer el grado de riesgo de las operaciones que se realicen con personas políticamente expuestas.

La ocurrencia de este banco fue en 2022 y la imposición el 25 de julio pasado.

Por Verónica Reynold

veronica.reynold@elheraldodemexico.com

EEZ