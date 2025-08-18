ISSSTE Morelos realiza traslado aéreo de paciente para atención especializada, tras complicaciones en parto

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, destaca el traslado aéreo realizado desde la Clínica Hospital (CH) "Dr. Rafael Barba Ocampo" en Cuautla, Morelos, hacia el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) "Centenario de la Revolución Mexicana" en Emiliano Zapata.

Lo anterior tuvo como objetivo salvaguardar la vida de una paciente de 36 años, quien fue ingresada a quirófano por un parto prolongado y un estado de hipomotilidad fetal, disminución en los movimientos del feto dentro del útero, por lo que se le realizó una cesárea, durante la cual experimentó una hemorragia significativa que fue controlada por el equipo médico.

La paciente se encuentra estable y bajo observación médica. Foto: ISSSTE

Garantizan atención especializada

Debido a la complejidad del caso y para garantizar la continuidad de una atención especializada, se determinó su traslado a la Unidad de Terapia Intensiva del HRAE. El helicóptero partió con la paciente a las 16:26 horas del pasado miércoles 13 de agosto.

Gracias a esta acción coordinada entre ambas unidades del ISSSTE, la paciente se encuentra estable y bajo observación médica.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE brinda atención oportuna y de calidad a las y los derechohabientes.

