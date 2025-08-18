Gobierno de Puebla y Lotería Nacional develan billete del Bicentenario de la BUAP

En el marco del Bicentenario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, el secretario de Gobernación del Estado, Samuel Aguilar Pala, y la rectora María Lilia Cedillo Ramírez develaron el billete del Sorteo Zodiaco No. 1717, que reconoce a esta institución y su legado como pilar de educación superior y de investigación científica tanto en el Estado como en el país.

Desde el auditorio Paraninfo de la BUAP, la directora Olivia Salomón envió un mensaje a través del secretario Aguilar Pala, al gobernador Alejandro Armenta, quien ha fortalecido la economía, educación, cultura y deporte, proyectando al estado como referente nacional; asimismo, agradeció el trabajo conjunto con la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, primera rectora, mujer de ciencia y humanismo, quien ha dado continuidad al prestigio de la homenajeada casa de estudios.

La directora recordó que la educación es parte del corazón del proyecto de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, eje con el que se impulsa la competitividad, el bienestar social y abre camino a una prosperidad compartida, cuya visión tiene un aliado en Puebla con el gobernador Alejandro Armenta Mier, desde proyectos como la creación del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores, hasta el impulso para el polo de desarrollo denominado “Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad”.

Además, Olivia Salomón destacó que, con la fuerza simbólica de Lotería Nacional, al llevar el billete conmemorativo por todo el país, se difunde a la BUAP como orgullo de Puebla y patrimonio de México, cuyos egresados son parte del legado de la Universidad y se convierten en líderes que contribuyen a la sociedad con vocación y conocimiento, tal como lo ha demostrado el hoy gobernador Armenta, egresado de esta casa de estudios.

ilia Cedillo, rectora de la BUAP, agradeció a la titular de Lotería Nacional por la emisión de billetes que destacan la historia y consolidación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Foto: Lotería Nacional

"Este billete es homenaje vivo a la educación pública, a sus estudiantes, a sus maestras y maestros; es un llamado a soñar, estudiar y servir a la nación. Decimos al país que la BUAP es parte de nuestra historia, de nuestro presente y de nuestro porvenir", afirmó.

De igual forma, la titular de Lotería Nacional invitó a unirse a celebrar el próximo 15 de septiembre el Sorteo Especial “México con M de Migrante”, que presentó la presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina, un homenaje a las y los migrantes que, con su esfuerzo y amor por la patria, siguen construyendo al país a la distancia. "No olvidemos que Puebla tiene una gran comunidad migrante que ha hecho patria y legado en Estados Unidos, y que hoy es también orgullo de nuestro estado", dijo al dar a conocer que se repartirán más de 424 millones de pesos y, con sólo un cachito se pueden ganar hasta 25.5 millones de pesos.

En representación del gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, manifestó que la Lotería Nacional expone mediante un billete conmemorativo en todo el territorio mexicano a la BUAP, como un emblema que distingue el Bicentenario y al propio estado en materia educativa.

Al tiempo de compartir que un miembro que orgullosamente formó parte de la Benemérita es el titular del ejecutivo estatal, Alejandro Armenta, sigue los valores y se enorgullece de ser parte de la comunidad universitaria egresada.

Al tomar la palabra, la rectora de la BUAP, María Lilia Cedillo Ramírez, mencionó que es necesario recordar como parte de los orígenes de la Universidad, a los jesuitas, promotores de la educación y fundadores de un legado actualmente sólido y fuerte, como parte de la cultura e identidad que tiene la BUAP.

Acompañada del secretario de la BUAP, José Manuel Alonso Orozco, la rectora Cedillo Ramírez enmarcó su agradecimiento a la directora Olivia Salomón, por una emisión que recuerda en todo el país sobre la historia del Colegio de Puebla, que se ha consolidado hoy en día como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

El billete de la BUAP

Olivia Salomón informó que el Sorteo Zodiaco No. 1717 se realizará el domingo 31 de agosto a las 20:00 horas; con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios.

Ya están disponibles para su adquisición los dos millones 400 mil cachitos en los puntos de venta y en miloteria.mx. El costo de la fracción o cachito es de $20.00, y la serie o entero $400.00. La celebración del sorteo tendrá transmisión en vivo por el canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

dhfm