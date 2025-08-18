Garantizan vacunación contra sarampión en el Estado de México

En el Estado de México, de enero a julio de este año, se han aplicado 512 mil 273 vacunas que protegen contra el sarampión, informó Marco Antonio Montes de Oca González, subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Edomex (ISEM).

En entrevista, dijo que hasta el momento no se ha presentado un solo caso de este padecimiento en la entidad y aseguró que el Gobierno Federal continuará proporcionando los biológicos suficientes contra el sarampión. “Tenemos bastante disponibilidad”, puntualizó.

El funcionario precisó que de la vacuna triple viral que cubre contra sarampión, rubeola y parotiditis se aplicaron 312 mil 998 dosis durante los primeros siete meses del año; de la doble viral, contra sarampión y rubeola, se aplicaron 199 mil 275 dosis.

Destacó que para garantizar la calidad de hasta 8 millones de vacunas universales que se aplican cada año en la entidad y enfrentar posibles contingencias, como el brote de sarampión que hay en diferentes entidades del país, el Edomex cuenta con nueve cámaras en frío, la última inaugurada a principios de mes, equipo que permite resguardar los biológicos a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados.

“El Edomex tiene más de 18 millones de habitantes, el número de biológicos que se aplican es considerable, entonces debemos tener una infraestructura de acuerdo con las necesidades”, detalló.

Los biológicos son almacenados en cámaras en frío antes de ser distribuidos a las 16 jurisdicciones sanitarias, unidades y hospitales, para que sean aplicados a los pacientes.

“Nos etiquetan todo el tiempo los biológicos de remesa, porque son volúmenes muy grandes; en promedio, la distribución de vacunas se encuentra entre 5 y 8 millones al año; sólo se condiciona en situaciones emergentes como sarampión. La Federación realiza la compra y en el estado tenemos la misión de conservarlos y distribuirlos en los lugares donde se van a aplicar”, informó.

La tecnología de la red en frío permite prevenir enfermedades y ampliar la cobertura de vacunación en grupos prioritarios.

POR LETICIA RÍOS

