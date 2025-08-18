Forman pilotos de drones para inteligencia y combate delincuencia

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) inició la formación de un cuerpo élite de 20 pilotos de RPAS o Sistema de Aeronaves Pilotadas a Distancia para labores de inteligencia policial, prevención, investigación y persecución de los delitos.

El cuerpo de élite participará en un curso de certificación, mediante el cual obtendrán los conocimientos necesarios establecidos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de la AFAC, para ser considerados aptos y lograr obtener la certificación y Licencia de Piloto de RPAS de más de 25 Kg.

En documentos oficiales en poder de El Heraldo de México, se expone que la formación de cuadros de alta especialidad es un elemento indispensable para operar herramientas de última tecnología que coadyuvan en la recopilación de información y el análisis de datos, mediante los cuales se logra la compresión de las dinámicas criminales y la ubicación de los delincuentes.

“Es de vital importancia desarrollar un sistema nacional de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública, a fin de lograr una disminución en la incidencia de delitos -especialmente aquellos de alto impacto como son secuestro, extorsión y trata de personas-, a través de la recolección y análisis de información, que resulta de gran utilidad para la debida integración de las carpetas de investigación; así como productos de inteligencia a fin de neutralizar las causas generadoras de violencia y las redes criminales”, indica la SSPC.

Las y los elementos de la SSPC aprenderán las materias teóricas y las maniobras prácticas para formar pilotos profesionales de RPAS de más de 25 kg, con capacidad de RTAR (Radiotelefonista Aeronáutico Restringido) es decir, y utilizar la comunicación por radio en el ámbito aeronáutico, incluyendo la comunicación con centros de control de tráfico aéreo.

La impartición de cada curso se realizará en 5 semanas: 3 semanas para proporcionar los conocimientos teóricos, y 2 semanas para realizar las prácticas correspondientes.

La semana pasada un avión no tripulado de Estados Unidos sobrevoló el estado de México. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch informó que la aeronave estaba “en apoyo y colaboración para investigaciones”. Por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum detalló que Avión es un préstamo del gobierno estadounidense a petición de México para “una investigación especial de delincuencia organizada”,

Introducción al medio aeronáutico (SMS), Reglamentación Aérea, Servicio de Tránsito Aéreo (Air Trafic Service), Control de Tránsito Aéreo (Air Trafic Control), Aerodinámica de RPAS, Sistemas generales de RPAS, Procedimientos Operacionales (Manual de operación), Navegación, interpretación de mapas, Comunicaciones y fraseología, Meteorología, Rendimientos de la aeronave (performance), Peso y balance en los tipos de RPAS, Aeronavegabilidad para RPAS, Factores humanos para RPAS, y Seguridad aérea y gestión de riesgos, son parte de lo conocimientos que desarrollarán los integrantes del cuerpo de élite.

PAL