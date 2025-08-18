En Tabasco más de 451 mil personas salieron de la pobreza, destaca Javier May impulso a un plan integral para alcanzar el bienestar de toda la población

El gobernador Javier May Rodríguez destacó que la nueva dinámica del humanismo mexicano se refleja en todo el país y Tabasco no es la excepción, pues de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2018 y 2024 salieron de la pobreza más de 451 mil tabasqueños, como resultado de decisiones que muchos criticaron en su momento, pero que ahora demuestran su efectividad.

Durante su conferencia matutina desde Palacio de Gobierno, resaltó que políticas públicas como aumentar el salario mínimo, impulsar programas sociales y productivos, proteger a los grupos vulnerables y reactivar la economía desde abajo, solo son algunas de las acciones que se realizan a favor de los que menos tienen; “hablamos de consolidar el segundo piso de la transformación, tiene que ver con el recortar las brechas de desigualdad”, enfatizó.

El mandatario dijo que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo razón al poner por delante siempre a los pobres, porque es un acto de justicia elemental reconocer que no se equivocó al erradicar el neoliberalismo e iniciar el humanismo mexicano.

La derecha, los conservadores y los adversarios no quisieran que se tocara el tema, pero nosotros tenemos que destacar que hace unos días, el INEGI dio a conocer, con cifras, que se redujo la pobreza en el país y también en Tabasco”, puntualizó.

Recalcó que durante el sexenio de López Obrador, salieron de la pobreza más de 13 millones de mexicanos, lo que representa un cambio histórico porque antes, en la etapa neoliberal, los ricos eran cada vez más ricos y los pobres eran cada vez más pobres, “y ahora esa tendencia se ha revertido, y la desigualdad y la pobreza han disminuido”.

Tenemos que seguir invirtiendo en el tema del desarrollo social. Foto: Tabasco

4T demuestra que el cambio sí es posible

May Rodríguez subrayó que, con esos datos, la Cuarta Transformación está demostrando que el cambio sí es posible, por lo que estableció que, con ese ejemplo, el Gobierno del Pueblo continuará apostando a programas sociales y productivos, destinados a consolidar estos beneficios ahora como derechos adquiridos.

Mencionó que en la entidad y con el apoyo del Gobierno de México, se impulsa un plan integral por el bienestar y el desarrollo de toda la población. “Es el programa de viviendas; consolidando los programas de Bienestar, estamos hablando de campesinas, campesinos e indígenas en ‘Sembrando Vida’; estamos hablando de 10 mil pescadores, en ‘Pescando Vida’, y de 10 mil créditos ganaderos”.

En esta visión, en una primera etapa se garantiza la soberanía alimentaria para las familias tabasqueñas; en la segunda, se aumentará la producción en el estado, impulsando la industria y al sector agropecuario. Por ello, se dijo positivo que en las próximas mediciones se tendrá un mayor avance en este renglón para continuar atendiendo a los que menos tienen, prioritariamente.

"Tenemos que seguir invirtiendo en el tema del desarrollo social, que tiene que ser un plan integral, que es educación, que se amplíen las becas en el sector educativo, desde preescolar hasta universitarios”, reflexionó al mencionar también el gran esfuerzo que realiza su gobierno para abatir el rezago en infraestructura de todo tipo.

Aprovechó para informar que en esta semana se concluirá el pago a campesinas y campesinos de ‘Sembrando Vida Tabasco’, que ya cuenta con 12 mil 278 sembradores, con una inversión mensual de 61 millones de pesos. Recordó que los beneficiados reciben un jornal mensual de 5 mil pesos y aseguró que hasta hoy se tiene una inversión total de 186 millones de pesos en el programa.

También puntualizó que este lunes inicia el pago de la pensión a hombres de 63 y 64 años, quienes forman parte del programa ‘Bienestar y Plenitud’, sumando en este bimestre 17 mil 859 beneficiados, con una inversión de 53 millones de pesos. Agregó que en lo que va del año, ya son más de 194 millones derramados en toda la entidad con esta estrategia.

