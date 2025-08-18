En el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, países miembros de la CEPA, firma en México en “Compromiso de Tlatelolco”

Con la presentación del documento titulado “Compromiso de Tlatelolco. Una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado” finalizaron los trabajos de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.

El documento contiene 80 puntos que fueron aprobados por los 31 países miembros y asociados a la CEPAL que participaron en esta decimosexta edición, de los cuales se destacaron cuatro principales.

Primero, se reconoce por primera vez el derecho al cuidado como un derecho humano, al tiempo que se convierte en una obligación del estado y en una corresponsabilidad de todos los sectores sociales.

(Créditos: Leslie Pérez)

Como segundo punto, tras 48 años de existencia, la conferencia regional cambia su nombre y pasa a ser la Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe, esto con el objetivo de visibilizar a todas las mujeres de la región.

Asimismo, se visibiliza a las mujeres indígenas, afrodescendientes y rurales, así como sus conocimientos ancestrales que han contribuido al trabajo de cuidados en la historia de la humanidad.

También se reconoce la autonomía de las mujeres con discapacidad “que no solamente son cuidadas, sino que también son cuidadoras”, enfatizó durante la presentación la embajadora Jennifer Feller, encargada de presentar el tratado.

“Este Compromiso de Tlatelolco que se ha logrado, sin duda es una hoja de ruta hacia el futuro”, puntualizó la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora durante su participación en la recta final del foro.

“El planteamiento que hoy hacemos en este Compromiso de Tlatelolco es el compromiso, el presupuesto, el pensamiento, el trabajo destinado, por lo menos, a los próximos 10 años para lograr esa igualdad sustantiva y esa redistribución, reconocimiento y remuneración de lo que ha sostenido la vida durante mucho tiempo, durante toda nuestra existencia que son los cuidados”, agregó la funcionaria mexicana.

(Créditos: Leslie Pérez)

Este tratado surge a pocos días del fallo histórico que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en el que reconoce “el derecho al cuidado como un derecho humano autónomo consistente, a su vez, tres derechos necesarios para la protección y el desarrollo de la vida misma: el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado”.

Asimismo, para reafirmar el compromiso del estado mexicano con este documento, tras la clausura del foro intergubernamental líder en la agenda de género de la región, la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal, en colaboración con OXFAM México, presentación algunos avances del documento “Los anexos transversales como hojas de ruta para el financiamiento de los cuidados”. (Créditos: Leslie Pérez)

“Queremos que este anexo transversal no sólo sea un símbolo o un anexo que exista dentro del presupuesto, sino que sea una herramienta para marcar donde estamos y delinear a donde vamos”, explicó la secretaria durante su participación; de esta forma, este documento formará parte del Sistema Progresivo de Cuidados, un mandato de la presidenta Claudia Sheinbam Pardo.

PAL