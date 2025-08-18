El preámbulo de la conversación

Como parte de las actividades previas a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en la Ciudad de México se llevaron a cabo cuatro foros clave, que fueron convocados e integrados por mujeres de diversos sectores de la sociedad.

El foro feminista, el foro parlamentario y el foro de gobiernos locales fueron convocados en los días previos a la Conferencia Regional, mientras que el foro académico tuvo lugar en agosto de 2024 en Ciudad de México.

(Créditos: Leslie Pérez / Pablo López / Especial)

De esta forma, en el primer día de actividades de la conferencia, las cuatro plataformas de diálogo presentaron sus posicionamientos, concluyendo que el cuidado debe ser reconocido como un derecho humano, así como en los diversos espacios (sociedad civil, academia, gobierno y legislación) para lograr una a equidad de género en la región; debe ponerse foco en una equitativa distribución del trabajo de cuidados, así como la creación de políticas públicas en materia de cuidados implementando la perspectiva de género.

En este sentido, de forma puntual, cada foro enfatizó en los puntos urgentes a trabajar desde su sector.

En el Foro Feminista, convocado por la sociedad civil, enfatizaron en el reconocimiento de los avances a 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, pero también, en los retos contemporáneos con especial énfasis en el retroceso de los derechos humanos y derechos de las mujeres con que contribuyen a esta problemática.

(Créditos: Leslie Pérez / Pablo López / Especial)

Por su parte, el Foro Académico puso énfasis en el reconocimiento del cuidado como un derecho humano esencial para el desarrollo sostenible, la equidad social y la construcción de sociedades equitativas; asimismo, hicieron alusión a la economía del cuidado, el cual continúa siendo informal, subestimada y mal remunerada por lo que existe una necesidad de marcos regulatorios en la materia.

El Foro Parlamentario, convocado por las comisiones de igualdad de género de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, concluyó que los marcos normativos son necesarios para crear sociedades que garanticen el derecho al cuidado, así como la implementación de políticas y sistemas integrales de cuidados. Asimismo, reconocieron que los parlamentos contribuyen a garantizar el derecho al cuidado a través de sus funciones legislativas, presupuestarias, de control y rendición de cuentas.

Por último, el Foro de Gobiernos Subnacionales convocado por la jefatura de la CDMX y que es el primero que se realiza en la historia de la conferencia, destacó la tendencia de impulsar modelos que se orillan a la creación de ciudades cuidadoras que promuevan la redistribución equitativa y justa del trabajo de cuidados; también, destacaron el papel clave que juegan los gobiernos subnacionales en el diseño e implementación de políticas de cuidados con enfoque territorial, interseccional y de género. (Créditos: Leslie Pérez / Pablo López / Especial)

FORO FEMINISTA

A 30 años de la plataforma de beiginj, las feministas reconocemos los avances en materia de derechos humanos de las mujeres… sin embargo, también reconocen el estancamiento en materia de derechos, la crisis del multilateralismo en cuanto a sistemas democráticos y en el retroceso de derechos

Llamado a que los países de américa latina y el caribe se comprometieran contra las guerras y procesos genocidas… y que se ponga en el centro el cuidado de las personas, de la vida y de la tierra; en ese contexto es urgente recuperar el sentido profundo de la democracia y del multilateralismo, no como en fines en sí mismo…

Protección de los derechos humanos…

“sin justicia social no hay sociedades de cuidado, y sin sociedades de cuidado no hay justicia de género”, cita Wendy

Desfeminizar los cuidados…. (Créditos: Leslie Pérez / Pablo López / Especial)

FOROS ACADÉMICOS

Las instituciones académicas, deben servir a sus sociedades…

Buscan impulsar acciones concretas hacia sociedades diversas, donde el cuidado sea reconocido, valorado y compartido por todos y todas

El cuidado como un derecho humano y un bien publico, la desigualdad distribución de los cuidados sigue siendo un obstáculo para la igualdad de gñrnero la autonomía económica y la planea participación de las mujeres

FOROS DE GOBIERNOS LOCALES

FORO PARLAMENTARIO

Se dieron cita más de 250 representates de 40 parlamentos nacionales y de la unión parlamentaria IP del mercosur de Parlasur, de parlacen, del parlamento parlatino y del parlamento andino…

PAL