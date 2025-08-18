Crece 60% el uso de dispositivos electrónicos en niños

La Asociación Mexicana de Pediatría, informó que en las vacaciones los niños y niñas aumentaron hasta un 60 por ciento el tiempo frente a las pantallas, lo que representa un riesgo para su bienestar físico y emocional.

Advierte que, los hábitos de los infantes suelen modificarse, lo que puede afectar su alimentación, calidad del sueño y salud en general.

Al respecto, Laura Fritsche García, especialista adscrita a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), señaló que “el uso excesivo de dispositivos electrónicos se asocia con alteraciones del sueño, obesidad, mayor riesgo de depresión en la adolescencia, retrasos en el lenguaje y dificultades para mantener la atención”.

Agregó que “en niños pequeños, además, limita el desarrollo cognitivo y social, ya que reemplaza la interacción directa con su entorno”.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que en menores de un año no debe haber exposición a pantallas.

Alertó que, entre los dos y cinco años, el límite máximo que recomienda la organización en el uso de dispositivos es de una hora al día, y de preferencia con contenido educativo supervisado por un adulto.

Además, las instituciones de salud pública refieren que para que los niños hagan un uso adecuado de la tecnología, es importante establecer límites claros, definiendo horarios de inicio y finalización, mantener una supervisión cercana. Incluso apuntan que, los padres deben fomentar otras formas de juego y actividades al aire libre.

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2023 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en México, 83 por ciento de niñas, niños y adolescentes utiliza internet, y 68 por ciento de ellos tiene acceso a las redes sociales.

Por Shamady Omaña

