Claudia Sheinbaum hace historia al ser la primera presidenta en inaugurar una conferencia regional

Desde que llegó a la presidencia de México, uno de los objetivos de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha sido reconocer el papel histórico de las mujeres en la sociedad; tal como lo enfatizó durante la inauguración de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, edición que fue la primera en ser recibida por un país gobernado por una mujer.

“… la Independencia tiene mujeres extraordinarias, heroínas, madres de la patria, que eso es parte de lo que estamos recuperando hoy”, aseveró la Presidenta durante su discurso.

De esta forma, la mandataria mexicana hizo referencia a mujeres históricas como Josefa Ortiz, “que ya le quitamos el ‘de Domínguez’, porque las mujeres no somos de nadie”, señaló. “La historia nunca nos contó que ella dedicó su vida a la lucha por la independencia. Solo que a veces a las mujeres solamente nos quieren recordar porque llevamos tacones, pero aquí recordamos a Josefa Ortiz por su valiente participación en la Independencia”.

(Créditos: Leslie Pérez / Especial)

En este contexto, la primera Presidenta de México enmarcó los diversos esfuerzos en materia de género que se han realizado en este casi año de mandato, como la reforma a los seis artículos constitucionales, con lo que reafirmó su compromiso por la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En este sentido, el tema de cuidados ha estado en el centro de la agenda de género en México por lo que, al ser este el tópico central de está 16ª edición de la Conferencia Regional, la Presidenta de México habló cobre el compromiso de crear casi dos mil 500 Centros LIBRES, “que es el reconocimiento de la libertad de las mujeres. Centros especiales para mujeres con distintas actividades, que son también parte —si uno lo considera de esta manera—, de este sistema de cuidados que se conforma dentro, que se va conformando poco a poco en nuestro país”, explicó.

(Créditos: Leslie Pérez / Especial)

La Cartilla de las Mujeres y la iniciativa “Tejedoras de la Patria” fueron otros de los proyectos que la presidenta mencionó, poniendo especial énfasis en los llamados Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), “lo que en algún momento se llamaron guarderías o espacios de cuidado para las niñas y los niños”. El compromiso para estos espacios es construir al menos mil CECI’s, “para que las jóvenes, con hijos, trabajadoras puedan dejar a sus hijos, a sus hijas y les permitan, si así lo desean, incorporarse al ámbito laboral”, detalló la Presidenta.

De esta forma, de esta forma, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, desde el gobierno de México, reconocen a todas las mujeres “no importa en qué espacio estemos, es fundamental. Y reconocer a aquellas que históricamente han sido denigradas, abandonadas, es tarea de todas nosotras”.

PAL