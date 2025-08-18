Citi es más rentable que Banamex

Citi México, en siete meses de operaciones, ha logrado ser más rentable que Banamex, ambos bancos propiedad del estadounidense Citigroup, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Ello, con base el Retorno sobre Capital (ROE), que es el índice más utilizado para medir la rentabilidad de una empresa al reflejar cuánto se gana sobre lo que se invierte.

De enero a junio de este año, el ROE de Citi México ascendió a 10.25 por ciento, mientras que el de Banamex se ubicó en 8.64 por ciento.

A decir de especialistas, si bien es cierto ninguno de los datos es malo, Banamex se encuentra en proceso de venta la cual se prevé se realice entre finales de 2025 y durante el 2026 a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) tanto en el mercado accionario de Estados Unidos como en el de México.

De hecho, Jane Fraser, CEO de Citigroup, en llamadas previas con analistas, dijo que se busca que el desempeño de Banamex mejore para poder lanzar la OPI este año, lo que se ha estado observado en varios “factores subyacentes”.

Manuel Romo Villafuerte, director general del Grupo Financiero Banamex, dijo a El Heraldo de México en mayo pasado que el foco ahora es generar valor en Banamex.

“Nos dedicamos, los 39 mil colaboradores, a dar valor al accionista Citi en este caso, pero Banamex, única y exclusivamente en Banamex”, resaltó el director general del banco.

Cabe recordar que fue el 1 de diciembre del año pasado cuando se concretó la separación de los negocios de banca minorista y de la banca institucional y corporativa, lo que dio paso a los resurgimientos de Banamex y Citi México.

Esto como parte de las desinversiones en el negocio de banca minorista que lleva Citigroup en todos los países, donde opera desde 2021.

Por Verónica Reynold

veronica.reynold@elheraldodemexico.com

EEZ