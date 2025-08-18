Avanza obra de ampliación en la carretera federal Villahermosa

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que avanzan los trabajos de modernización y ampliación de la carretera federal Villahermosa-Francisco Escárcega.

De acuerdo con la dependencia, con la obra se conectará el sureste del país, para promover el turismo en Palenque, Chiapas y Campeche.

Asimismo, los trabajos, sólo en esta región, beneficiarán a 370 mil usuarios. Las obras tendrán una inversión superior a mil millones de pesos este año, que incluye supervisiones y seguimiento ambiental.

El residente general de Carreteras Federales del Centro SICT Tabasco, Willehado Alejandro San Román Ovando, destacó los beneficios de la modernización y ampliación de la carretera Villahermosa-Escárcega en el ámbito turístico, económico y social.

El también responsable de la obra señaló que en cuanto al turismo serán grandes beneficios para quienes van a Palenque, Chiapas, a Campeche, desde Cancún, por el ahorro del tiempo en el tránsito.

En lo social, aseguró, la gente se sentirá más segura al viajar por esta carretera de cuatro carriles con un acotamiento de tres metros, ya que antes era de 2.5 metros, pues tendrá una zona más amplia para estacionarse si se requiere.

Y en lo económico, los vehículos y transporte de carga tendrán ahorros en costos de operación porque se trasladarán en menos tiempo. “La meta es reducir hasta en 40 minutos el recorrido”, enfatizó.

El proyecto carretero contempla la modernización total en 300 kilómetros (km) y la construcción de dos puentes vehiculares, Poza Azul y Agua Blanca.

En Tabasco son 106 km, este año se trabaja en 12 km, divididos en tres tramos de cuatro km”.

Hasta el momento se presenta un avance de 40 por ciento, ritmo que le permitirá concluir antes del tiempo programado.

Se planea completar los 300 km en un periodo de cuatro años, de acuerdo con las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dijo Willehado Alejandro San Román Ovando

“Estamos haciendo todo lo que nos toca para que se cumpla ese compromiso”, enfatizó.

