Asisten 550 mil personas a la Feria Internacional de la Torta 2025 en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX

Con saldo blanco concluyó la Feria Internacional de la Torta 2025 en la alcaldía Venustiano Carranza en donde, de acuerdo con cifras de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, asistieron más de 550 mil personas durante los cinco días que duró dicho evento considerado el más importante en su tipo de la Ciudad de México y uno de los más grandes del país.

En el marco del 20 aniversario de esta gran fiesta culinaria, Evelyn Parra, alcaldesa de Venustiano Carranza aseguró que se rompió el récord de la megatorta más grande del mundo alcanzando los 90 metros de longitud y cuyo peso, rebasó la tonelada lo que despertó gran entusiasmo entre los visitantes, además de que se generó una derrama económica superior a los 8 millones de pesos en beneficio de pequeños y medianos comerciantes y prestadores de servicios de la demarcación como un impulso para el desarrollo y consumo local, afirmó la mandataria.

A lo largo de los cinco días de la feria, los más de 90 expositores provenientes de distintos estados de la República y de países como Argentina, Colombia, Venezuela, República Dominicana, España y Alemania, deleitaron el paladar del público con una amplia variedad de tortas con ingredientes tradicionales, innovadores e incluso exóticos.

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, aseguró que se rompió el récord de la megatorta más grande del mundo. Créditos: Cortesía.

Grandes grupos pusieron a bailar y cantar a los asistentes en la Feria Internacional de la Torta 2025

La celebración también incluyó la presentación de reconocidos artistas como Los Askis, Aleks Syntek, Laureano Brizuela, Zona Rika y muchos más, quienes con su talento y energía pusieron a bailar, cantar y disfrutar a los asistentes que se dieron cita en la explanada de la alcaldía, transformando cada noche en un espacio lleno de alegría para toda la familia.

Más de 550 mil personas bailaron y cantaron durante los cinco días que duró la Feria Internacional de la Torta 2025 en la alcaldía Venustiano Carranza. Créditos: Cortesía.

Con este evento, la alcaldía Venustiano Carranza, gobernada por Evelyn Parra, reafirmó su compromiso de apoyar a las y los comerciantes promoviendo la cultura gastronómica como un eje de identidad y desarrollo. Así, la Feria Internacional de la Torta 2025 no solo celebró dos décadas de tradición, sino que consolidó a la demarcación como un referente de la Ciudad de México y del país.