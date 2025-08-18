Anabel Hernández y su editorial pierden juicio

Por difamación al Centro de Educación Artística (CEA), Televisa demandó a la a escritora Anabel Hernández y a la editorial Penguin Random House/Grijalbo, quienes perdieron y deben pagar cientos de miles de pesos y aclarar que es totalmente falsa la afirmación de Anabel Hernández respecto de que el CEA maneja catálogos para comercializar y hasta prostituir artistas, en donde señala a la actriz Paty Navidad.

Además, la sentencia también obliga a Penguin a que integre al libro “Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno”, el escrito de réplica donde se aclara que es totalmente falsa la afirmación de Anabel Hernández.

Esto tendrá que pasar en todas las ediciones futuras impresas que se hagan de dicho libro, además de que se debe incluir, de inmediato, en todas las versiones digitales y audibles.

Con esto, las mentiras de Anabel Hernández y la falta de cuidado de la editorial en su difusión traen consecuencias a toda la industria editorial de libros en México.

Con este precedente, ahora las casas editoras de libros serán catalogadas como “medios de comunicación”, lo que las hace directamente responsables de difundir información y, por ende, les aplicará el Derecho de Réplica o aclaración sobre lo que afirmen o difundan, independientemente de alguna demanda por difamación.

Al trascender este fallo, la actriz Paty Navidad publicó en su cuenta de X: “A cada capillita le llega su fiestecita… Esto apenas empieza @AnabelHernandez. La verdad y la justicia a veces tardan, pero siempre llegan. No más difamaciones de pseudoperiodistas que lucran con la mentira dañando la integridad y dignidad de personas a través de sus escritos de ficción e historias sin fundamento. ¿Quiénes han sido tus fuentes y contactos Anabel? En mi caso, me quedas a deber “las pruebas” que no existen, espero las explicaciones, además de las disculpas correspondientes. Nada es personal”, dijo.

Esta es la segunda sanción en 2025 que recibe Penguin por culpa de las difamaciones de Anabel Hernández. Previamente, Violeta Vizcarra, una de las supuestas fuentes de “Las Señoras del Narco”, demandó a la editorial por violación de derechos de imagen, obligándola a pagarle hasta 40% de las ventas netas del libro.

