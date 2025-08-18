Aleida Alavez: el Día del Pueblo reafirma justicia social, la igualdad y la participación popular en la vida pública

Los gobiernos de izquierda impulsamos el Día del Pueblo como un día festivo, pero fundamentalmente para celebrar la participación ciudadana y la importancia del pueblo en la toma de decisiones políticas, sostuvo la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, en su audiencia ciudadana de los lunes.

Este ejercicio va con los principios e ideología de la Cuarta Transformación, que enfatiza la justicia social, la igualdad y la participación popular en la vida política, señaló la mandataria acompañada por su gabinete, así como por representantes de los gobiernos federal, Ciudad de México y local.

Ante las vecinas y vecinos de la colonia El Retoño, recordó que uno de los principios ideológicos de este nuevo régimen, que inició en el 2018, es trabajar muy cercanos con el pueblo.

la gobernante de Iztapalapa realizó un recorrido por el camellón Amacuzac. Foto: Iztapalapa

Arranca una jornada más denominada "Día del Pueblo"

Luego de agradecer el acompañamiento de las y lo concejales, señaló que hoy se arranca una jornada más denominada "Día del Pueblo" porque "es el día de contacto con ustedes, de atención a rodas y todos, y de llevarnos de tarea lo que no se resuelva hoy, una ruta de trabajo establecer de aquí en adelante".

Luego de atender la Audiencia Ciudadana en la Territorial Aculco, la gobernante de Iztapalapa realizó un recorrido por el camellón Amacuzac, donde supervisó la intervención del pozo de absorción que, entre otras acciones, captará y distribuirá el agua de lluvia al subsuelo, lo que ayudará a mitigar los encharcamientos.

