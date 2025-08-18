Al alza cifra de mujeres viajeras

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que en el primer semestre de 2025 ingresaron al país cinco millones 695 mil mujeres vía aérea, lo que representa 51.7 por ciento del total de turistas internacionales, así como un incremento de 1.8 en comparación con el mismo periodo de 2024.

“Las cifras no mienten: cada vez más viajeras de todo el mundo saben que México es un destino imperdible, un lugar seguro donde pueden recorrer y disfrutar con confianza. Nuestro país ofrece no sólo sol y playa, sino también joyas ocultas que enamoran. Estos resultados son fruto de las políticas de seguridad que impulsamos y reflejan la importancia de diversificar mercados y promover a México como un destino seguro”, mencionó la dependencia.

Resaltan las visitantes estadounidenses con 68 por ciento de participación, seguidas de las británicas y argentinas, ambas con 2 por ciento.

Los mercados emergentes con mayor crecimiento en llegada de mujeres extranjeras vía aérea fueron Argentina, con un incremento de 29 por ciento; Corea del Sur, con 25 por ciento, y China, con un 13 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Redacción

mrk2@elheraldodemexico.com

