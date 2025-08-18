74% de los mexicanos aprueba trabajo de Claudia Sheinbaum

A poco más de 40 días de cumplir el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, las y los mexicanos mantienen un amplio respaldo a la labor de la mandataria, de acuerdo con la encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group, pues 74% de los consultados reconoce su labor.

A la pregunta: “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum?”, 74% respondió “de acuerdo”; 23%, “en desacuerdo”; 2%, “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, y 1%, “no sabe/no contestó (ns/nc)”.

Foto: El Heraldo de México

También se cuestionó: “Por lo que usted ha visto o escuchado, ¿qué opinión tiene de la presidenta Claudia Sheinbaum?”, 70% dijo “buena/muy buena”; 9%, “regular”; 12%, “mala”; 6% “muy mala”; y 3% “ns/nc”.

Otra pregunta fue: “Me puede decir en general, ¿cómo percibe la situación actual del país?”, 61% dijo que “muy buena/buena”; 21%, “mala”; 13%, “pésima” y 5%, “ns/nc”.

Finalmente se preguntó: “De acuerdo con lo que usted ha visto o escuchado, hasta el momento, ¿cómo ha sido el trabajo de la Presidenta en materia de…?”: salud, 56% opinó “muy bueno/bueno”; 7%, “regular”; 22%, “malo”, 14%, “muy malo” y 1%, “ns/nc”; en programas sociales, 84% dijo “muy bueno/bueno”; 4%, “regular”; 8%, “malo”; 3%, “muy malo” y 1%, “ns/nc”; del manejo de la relación México-EU, 72% contestó “muy bueno/bueno”; 7%, “regular”; 13%, “malo”; 5%, “muy malo” y 3% “ns/nc”.

Foto: El Heraldo de México

En obras e infraestructura, 69% consideró “muy bueno/bueno”; 8%, “regular”; 14%, “malo”; 6%, “muy malo” y 3%, “ns/nc”; y referente a economía, 65% dijo “muy bueno/bueno”; 11%, “regular”; 16%, “malo”; 7% “muy malo” y 1%, “ns/nc”.