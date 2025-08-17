Secretarías de Bienestar y Secihti suman esfuerzos para fortalecer el programa Sembrando Vida

Las subsecretarías de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) y de Ciencia y Humanidades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), trabajan en la vinculación del programa Sembrando Vida con la investigación, ciencia y tecnología para su fortalecimiento, lo que permitirá reducir costos de producción, mejorar la conservación de los agroecosistemas y de las semillas.

Durante una reunión de trabajo donde intercambiaron experiencias, la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Columba Jazmín López Gutiérrez, señaló que la inclusión de la tecnología, la ciencia y la innovación en la producción agrícola traerá grandes beneficios para las personas sembradoras, al reducir horas de trabajo.

Foto: Especial

“No tiene por qué ser tantas horas bajo el sol, no tiene por qué ser trabajo desgastante y físico todo lo que se haga en el campo; tenemos que reducir costos, así como eficientar el trabajo”, precisó.

López Gutiérrez, agregó que las y los sembradores de Sembrando Vida están en la etapa donde las y los productores se integran en cooperativas y realizan otros proyectos para la venta de sus cosechas y es un ejemplo de lo que pueden hacer los agricultores que no forman parte del programa.