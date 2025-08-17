Rubén Rocha Moya reconoce labor de servidores públicos estatales en la atención a la ciudadanía

Como cada año desde el inicio de su gestión, el gobernador Rubén Rocha Moya acompañó a los miles de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado durante el festejo del Día del Servidor Público, ocasión que aprovechó para reiterar su agradecimiento y reconocimiento a la labor que desempeñan en las diferentes dependencias, pues dijo, son quienes le ayudan a atender al pueblo de Sinaloa.

El mandatario estatal arribó al salón de eventos FigloStase, donde fue recibido por el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE), Michel Benítez Uriarte, y todo su comité directivo, para convivir con los miles de servidores públicos que se dieron cita en este tradicional festejo.

El mandatario estatal afirmó que los servidores públicos estatales le ayudan mucho en su tarea de gobernar, porque muchas veces los ciudadanos encuentran una rápida respuesta en el primer contacto que tienen en una ventanilla de servicio.

Como parte del festejo, con recursos del propio sindicato se rifaron diversos premios entre los trabajadores. Foto: Sinaloa

Destacan participación de Rocha Moya

Al dar la bienvenida, el líder del STASE, Michel Benítez Uriarte, le agradeció al gobernador Rocha su presencia en esta fecha especial, como lo ha hecho cada año desde que asumió la gubernatura.

Quiero agradecer la muy valiosa y significativa presencia de nuestro jefe, el gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya, que año con año nos distingue con su asistencia en esta gran fiesta del Día del Servidor Público, un día especial, un día para reconocer, agradecer la labor que realizan las y los trabajadores al servicio del Estado en los tres Poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y organismos descentralizados”, dijo.

“Señor gobernador, para nosotros son muy importantes los aumentos que usted nos ha dado, esos dos aumentos que ha tenido con su servidor, la verdad que han sido muy significativos y los más altos en cuanto al aumento al sueldo base, y nosotros los trabajadores estamos muy agradecidos por el apoyo porque desde hacía mucho que no se nos volteaba a ver de esa manera, no nos ha regateado nada el gobernador del estado, y le agradezco nuevamente que esté aquí con nosotros porque nunca nos dejado abajo”, comentó el líder del STASE.

Como parte del festejo, con recursos del propio sindicato se rifaron diversos premios entre los trabajadores, siendo los principales un bono de 750 mil pesos para la adquisición de una vivienda, dos automóviles último modelo y dos motocicletas nuevas.

Acompañaron también al gobernador Rocha, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, la doctora Eneyda Rocha Ruiz; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la diputada Yeraldine Bonilla Valverde; el secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho; el subsecretario de Administración, Carlos César Castro; y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

dhfm