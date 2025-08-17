El Hogar del Sol brilla con más del 80% de ocupación; visitantes eligen Guerrero por su calidez y hospitalidad

Gracias a la nueva política turística que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el Hogar del Sol se consolida como un referente turístico a nivel nacional e internacional con diversos atractivos, actividades y ofertas en infraestructura, conectividad, así como en servicios para los visitantes, estas acciones propician la llegada de miles de personas a los destinos ancla.



La Secretaría de Turismo Estatal, a cargo de Simón Quiñones Orozco, informa que este domingo el estado de Guerrero registra una ocupación hotelera de 81.4%, Acapulco, La Unión y Taxco de Alarcón reportan su porcentaje más alto en lo que va de la temporada vacacional de verano. Los visitantes continúan eligiendo al Hogar del Sol para disfrutar de sus vacaciones y días de descanso este año.



Por destinos turísticos, Acapulco reporta este día una ocupación hotelera general de 82.2%, la zona Diamante registra 76.9%, la zona Dorada 87.2%, mientras que la zona de la Bahía Histórica registra una ocupación hotelera promedio de 76.1%.

Foto: Especial

El binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo continúa reportando cifras positivas en actividad turística, este domingo se reporta una ocupación de 80.2% en este Pueblo Mágico; Taxco de Alarcón reporta una ocupación de 100% en hospederías y La Unión registra un promedio de 83.2% de ocupación.



Durante las vacaciones de verano 2025 se ha fortalecido la agenda turística en los destinos ancla de Guerrero, eventos enfocados en el turismo deportivo como el Torneo Nacional de Voleibol que se realiza este fin de semana en Taxco, propiciando la llegada de miles de participantes con sus acompañantes y turistas que siguen dicho deporte.

Foto: Especial

En el caso de Acapulco, diversos eventos artísticos se han desarrollado para generar una mayor estancia de los visitantes, además de generar actividades para diversos segmentos, en el caso de Ixtapa-Zihuatanejo y La Unión, los atractivos naturales, gastronómicos, culturales y la destacada oferta de hospederías llaman a los visitantes a disfrutar de unas vacaciones inolvidables.