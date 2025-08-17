Concluyen festejos en Iztapalapa por el Día Internacional de la Juventud

En colaboración con otras instituciones públicas y privadas la alcaldía Iztapalapa ofrecerá más opciones a la juventud para que desarrolle sus aptitudes y potencialidades, así como para que se divierta y se aleje de los diversos riesgos que puedan truncar su futuro, anunció la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz.

Al clausurar el Festival de las Juventudes “Danza y Canto Por la Paz” en el exconvento de Culhuacán, la mandataria informó que más de 15 mil jóvenes participaron en las diversas actividades realizadas con motivo del Día Internacional de la Juventud, entre ellas el concierto musical con los artistas C Kan, Rayben y Michael G, así como la función de Box “Verde y Oro”, en colaboración con la Comisión Internacional de Boxeo, efectuada en la Macroplaza Cuitláhuac.

Agregó que las jornadas de las juventudes por la paz busca que las y los jóvenes aprovechen su tiempo en aquellas actividades que les gustan y les apasionan sin que corran riesgos, porque además es un mandato de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que todos y todas tengan alternativas de desarrollo, estudio, deporte o de cualquier otra actividad que quieran realizar, para que así sea.

En ello -dijo- está enfocado el gobierno que encabeza en Iztapalapa y, como en estos casos, seguirá buscando la colaboración con otras instituciones, como lo hizo hoy con la Secretaría de la Marina Armada de México (SEMAR), cuya Banda Sinfónica ofreció un gran concierto en este emblemático sitio.

Las jornadas de las juventudes por la paz busca que las y los jóvenes aprovechen su tiempo en aquellas actividades que les gustan. Foto: Iztapalapa

Atenderá peticiones de las y los jóvenes de Iztapalapa

Detalló que, en sus visitas a escuelas de educación media superior, las y los jóvenes le manifestaron las preocupaciones propias de su edad sobre qué hacer, dónde ir, qué visitar y cómo divertirse, entre otras coas, y que, en respuesta, su gobierno en Iztapalapa genera más alternativas de diversa índole, entre ellas las culturales, deportivas y turísticas.

Adelantó que, en colaboración con el INAH y en el marco de las celebraciones por la fundación de Culhuacán hace mil 355 años, seguirá con el rescate de este sitio y su lago, donde hay vestigios prehispánicos y coloniales, a fin de que se sume a la oferta turística, cultural y de divertimento para las y los jóvenes, así como para otros sectores de la población.

dhfm