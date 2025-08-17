Clara Luz Flores participa en arranque de conformación de Comités Seccionales

En el arranque de la conformación de los comités seccionales, Clara Luz Flores Carrales exhortó a la población a participar activamente en las acciones del movimiento humanista que hoy lidera la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual ha generado bienestar y prosperidad en México.

Flores Carrales estuvo presente en la conformación del Comité Seccional 448, en la zona Centro del Municipio de Escobedo, donde motivó a continuar construyendo un país bajo los principios de honradez y honestidad.

Ahora más que nunca debemos de estar a la altura de esa idea de que los beneficios y los derechos sean para todos y todas”, dijo, “que trabajemos en todo momento por buscar la honradez, la honestidad, la congruencia, el estar y saber que el poder se usa para servir”. Noticias Relacionadas Segob fortalece relación con más de 200 líderes religiosos del país, Clara Luz Flores destaca eficiencia en trámites de AR

Clara Luz Flores encabeza instalación del primer Consejo Municipal de Paz y Justicia Cívica en Ciudad Juárez

“Cada comité que se conforme es un espacio de unidad, lo importante es que nos unifiquemos y que trabajemos todos y todas en el mismo sentido”. Foto: Cortesía

Funciones e importancia de los comités

Explicó las funciones e importancia de los comités, visibilizando la fuerza del pueblo organizado en el país.

Es muy importante este trabajo que va a hacer este comité, porque aquí vamos a acompañar, porque no queremos que inventen cosas, entonces lo que vamos a hacer en este comité es precisamente estar diciéndole a la gente qué es, qué se está haciendo y hacia dónde vamos. Hoy vamos a defender a nuestro proyecto. Hay que estar en la calle, hay que informar a la gente”.

Tal como lo informó Luisa María Alcalde, presidenta del partido, en su visita a Nuevo León, donde estuvo acompañada por Clara Luz, se conformarán más de 71 mil comités.

Estos 71 mil comités debemos de involucrarnos en la búsqueda de soluciones para la comunidad, difundir nuestras actividades y logros del movimiento, impulsar la afiliación y defensa del voto de toda la gente, participar entusiastamente en los proceso internos del partido”, indicó Flores Carrales.

“Cada comité que se conforme es un espacio de unidad, lo importante es que nos unifiquemos y que trabajemos todos y todas en el mismo sentido”.

dhfm