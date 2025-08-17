Caen tres detenidos por posesión de arma de fuego y más de 330 dosis de droga en Álvaro Obregón

Derivado de las acciones para el combate a los delitos de alto impacto, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a tres sujetos en posesión de un arma de fuego corta y 337 dosis de aparente narcótico, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Mientras los uniformados realizaban sus funciones de seguridad y vigilancia en la colonia Lomas de Becerra, se percataron que en las calles Segunda Cerrada de Morelos y Principal, tres personas intercambiaban bolsas de plástico parecidas a las utilizadas para la venta de droga por dinero en efectivo.

Al estar en presencia de un posible hecho delictivo, se aproximaron a los hombres y les realizaron una revisión de seguridad, en apego al protocolo de actuación policial, tras la cual, les aseguraron un arma de fuego corta, un cargador con 12 cartuchos útiles, 201 bolsitas que contenían una sustancia en polvo parecida a la cocaína, 116 envoltorios de papel con la misma sustancia en piedra, 20 bolsitas de plástico transparente con aparente marihuana, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Foto: SSC

Por estos hechos, los efectivos policiales detuvieron a dos jóvenes de 18 años y a un hombre de 50 años de edad, les informaron sus derechos constitucionales y junto con los objetos asegurados, los presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que, tras realizar un cruce de información, se supo que el detenido de 50 años de edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2020 por Robo calificado agravado en pandilla.

Además, el mismo detenido, posiblemente se encuentra relacionado con un caso donde un hombre perdió la vida por disparos de arma de fuego, ocurrido el 05 de mayo del presente año, en la colonia Lomas de Becerra, de la alcaldía Álvaro Obregón.

También, está probablemente relacionado con un evento donde un hombre y una mujer resultaron lesionados por disparos de arma de fuego, ocurrido en la colonia María G. de García Ruiz, en la misma alcaldía.