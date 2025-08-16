Simulador del Dr. Simi revoluciona el entretenimiento 4D

Con una pantalla curva de 10 metros de altura, el teatro volador diseñado por Brogent Technologies permite a los visitantes vivir un vuelo multisensorial que recorre monumentos como la Torre Eiffel, el Big Ben, el Cristo Redentor y los paisajes naturales más emblemáticos del planeta.

La inauguración contó con la presencia de figuras clave como el fundador Víctor González Torres (Dr. Simi), Víctor González Herrera (CEO de Farmacias Similares), Sergio Haua de Aztlán y José Miguel Bejos de Mota Engil México, quienes destacaron la ambición cultural y lúdica del proyecto.

“Para nosotros es un orgullo traer a México este juego, el primero de su tipo en nuestro país y América Latina, porque uno de nuestros objetivos es elevar la felicidad de las personas; el Dr. Simi se ha convertido en un símbolo de diversión y aquí en Aztlán Parque Urbano hemos dado el primero paso, porque en diciembre próximo tendremos más buenas noticias con la apertura de una nueva atracción: “Aventura SíMiPlaneta”, recorrido de dos minutos que celebrará la biodiversidad mexicana, con especies protegidas como la mariposa monarca, el águila real y el ajolote, como parte de nuestro movimiento ambiental”, comentó Víctor González Herrera.

Foto: Especial

El teatro volador cuenta con 32 asientos, elevados y sincronizados con el contenido visual proyectado en una pantalla envolvente de 180°, generando la sensación de volar literalmente por diferentes continentes.

La experiencia dura entre 5 y 10 minutos, durante los cuales los asistentes disfrutan efectos de viento, lluvia ligera, aromas temáticos y sonido envolvente que acompañan cada escena del recorrido global.

“Vuela México por el Mundo” forma parte de las atracciones principales de Aztlán Parque Urbano, un espacio de nueva generación que combina cultura, sostenibilidad, gastronomía y entretenimiento en un entorno accesible y familiar.

Como parte de esta alianza, también se inauguró la tienda Similandia, ubicada junto a la atracción, donde los visitantes podrán encontrar peluches del Dr. Simi en edición especial y otros souvenirs exclusivos.

Con esta atracción, Dr. Simi y Aztlán Parque Urbano redefinen el entretenimiento familiar en CDMX, ofreciendo una ventana al mundo combinada con identidad local, tecnología y precios accesibles.