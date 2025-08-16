Edomex

Se reúnen en Toluca empresarios y legisladores para impulsar con mayor fuerza la inversión privada en infraestructura para el bienestar de México

El sector empresarial y representantes del Poder Legislativo se reunirán en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México A.C.

Este foro representa una oportunidad estratégica para alinear al sector privado con los objetivos nacionales, garantizando un crecimiento sostenible y competitivo Foto: Facebook

El próximo martes 19 de agosto, el sector empresarial y representantes del Poder Legislativo se reunirán en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México A.C., en Toluca, con un propósito central: impulsar con mayor fuerza la inversión privada en proyectos de infraestructura y energía que detonen bienestar y desarrollo social en México.

Este foro nacional se plantea como un ejercicio democrático y participativo, donde se definirán propuestas clave para que la iniciativa privada tenga un papel protagónico en la planeación, financiamiento, desarrollo y operación de proyectos estratégicos que exige el crecimiento del país.

Los temas centrales del foro son:
    •    Inversiones mixtas: financiamiento para el desarrollo nacional y regional.
    •    Regulación secundaria en el sector energético: certidumbre jurídica para la inversión y la transición energética.

El evento inicia a las 09:30 horas y se espera la presencia de líderes empresariales, legisladores y especialistas. 

Ponentes

El foro contará con la participación de especialistas, empresarios y autoridades de alto nivel, entre los que destacan:
    •    Lic. Miguel Sergio Siliceo Valdespino, Titular de la Unidad de Inversiones de la SHCP.
    •    Dr. Fluvio Ruiz Alarcón, ex Consejero independiente de Pemex.
    •    Ing. José Antonio Hurtado, Director General de Cox Energy en México.
    •    Lic. Valeria Vázquez Maulén, Socia de Venture-Lex.
    •    Lic. Ariel Ramos Marcín, Transactional International Lawyer, Energy & Infrastructure.
    •    Ing. Luis Méndez Jaled, Presidente de la Comisión de Infraestructura del CCE y Presidente Nacional de la CMIC.
    •    Lic. Francisco Cervantes Díaz, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien encabezará la clausura.

Un foro para definir el rumbo

En un momento en que México apuesta por la industrialización, la innovación y el desarrollo social a través de grandes obras de infraestructura, este foro representa una oportunidad estratégica para alinear al sector privado con los objetivos nacionales, garantizando un crecimiento sostenible y competitivo.

El evento inicia a las 09:30 horas y se espera la presencia de líderes empresariales, legisladores y especialistas que impulsarán un diálogo de alto nivel para definir la infraestructura y energía que requiere México en el siglo XXI.

Lugar: Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México A.C., Calle Libertad 203, Col. Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México.
Fecha y hora: Martes 19 de agosto de 2025, 09:30 hrs.

