Se reúnen en Toluca empresarios y legisladores para impulsar con mayor fuerza la inversión privada en infraestructura para el bienestar de México

El próximo martes 19 de agosto, el sector empresarial y representantes del Poder Legislativo se reunirán en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México A.C., en Toluca, con un propósito central: impulsar con mayor fuerza la inversión privada en proyectos de infraestructura y energía que detonen bienestar y desarrollo social en México.

Este foro nacional se plantea como un ejercicio democrático y participativo, donde se definirán propuestas clave para que la iniciativa privada tenga un papel protagónico en la planeación, financiamiento, desarrollo y operación de proyectos estratégicos que exige el crecimiento del país.

Los temas centrales del foro son:

• Inversiones mixtas: financiamiento para el desarrollo nacional y regional.

• Regulación secundaria en el sector energético: certidumbre jurídica para la inversión y la transición energética.

El evento inicia a las 09:30 horas y se espera la presencia de líderes empresariales, legisladores y especialistas. Foto: Facebook

Ponentes

El foro contará con la participación de especialistas, empresarios y autoridades de alto nivel, entre los que destacan:

• Lic. Miguel Sergio Siliceo Valdespino, Titular de la Unidad de Inversiones de la SHCP.

• Dr. Fluvio Ruiz Alarcón, ex Consejero independiente de Pemex.

• Ing. José Antonio Hurtado, Director General de Cox Energy en México.

• Lic. Valeria Vázquez Maulén, Socia de Venture-Lex.

• Lic. Ariel Ramos Marcín, Transactional International Lawyer, Energy & Infrastructure.

• Ing. Luis Méndez Jaled, Presidente de la Comisión de Infraestructura del CCE y Presidente Nacional de la CMIC.

• Lic. Francisco Cervantes Díaz, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien encabezará la clausura.

Un foro para definir el rumbo

En un momento en que México apuesta por la industrialización, la innovación y el desarrollo social a través de grandes obras de infraestructura, este foro representa una oportunidad estratégica para alinear al sector privado con los objetivos nacionales, garantizando un crecimiento sostenible y competitivo.

El evento inicia a las 09:30 horas y se espera la presencia de líderes empresariales, legisladores y especialistas que impulsarán un diálogo de alto nivel para definir la infraestructura y energía que requiere México en el siglo XXI.

Lugar: Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México A.C., Calle Libertad 203, Col. Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México.

Fecha y hora: Martes 19 de agosto de 2025, 09:30 hrs.

dhfm