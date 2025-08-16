Rector Lomelí: repensar a la Universidad es una tarea que todos debemos asumir

El rector Leonardo Lomelí Vanegas aseguró que repensar a la Universidad Nacional Autónoma de México es una tarea que todos debemos asumir, a fin de responder mejor a las necesidades del país y del mundo, y para enfrentar los cambios en nuestra sociedad y los desafíos que nos plantean las transformaciones tecnológicas y el entorno internacional complejo.

Al inaugurar el Seminario Especializado “Universidad y Reforma. Una constante histórica”, organizado por la Coordinación de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria, insistió en que repensar esta casa de estudios es labor de las autoridades universitarias, pero también requiere de la participación destacada de toda la comunidad, pues se trata de revisar el marco institucional, las formas de gobierno, los mecanismos de participación y deliberación, las funciones sustantivas de la Universidad; es decir, todo el quehacer universitario.

Este Seminario, indicó, busca que las y los universitarios reflexionemos sobre lo que ha sido nuestra institución, desde sus antecedentes coloniales, pasando por los avatares que enfrentó en el siglo XIX; en la Universidad Nacional, restablecida en 1910 con sus distintas reformas, su trayecto institucional a lo largo del siglo XX y sus leyes orgánicas, así como los debates que la han acompañado en este primer cuarto del siglo XXI.

Convoco a todas las universitarias y los universitarios a seguir los trabajos de este Seminario. Estoy seguro de que los especialistas que participarán contribuirán a definir una agenda importante de reflexión y deliberación, para que juntos podamos encauzar la reforma de nuestra institución”, puntualizó el rector en un mensaje videograbado.

Identificar cambios indispensables

Previamente, el coordinador de la Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria, Hugo Casanova Cardiel, explicó que se busca explorar los rasgos de algunos de los momentos más destacados de transformación de la Universidad de la nación, a través de su historia, desde la fase colonial y decimonónica, su momento fundacional en 1910 y el siglo XX.

“El siglo XX, que es el de la Universidad Nacional: fundación, autonomía, institucionalización normativa, reivindicaciones y movimientos de la comunidad universitaria, y de manera consistente acciones de modernización y transformación. Algunas de ellas logradas, otras parcialmente implantadas, y otras más confrontadas y francamente rechazadas”, dijo.

Analizar los momentos claves para la institución servirá para identificar elementos que puedan contribuir a la comprensión de los complejos resortes del cambio universitario, agregó.

Casanova Cardiel también resaltó que hoy la Universidad -como institución- está inmersa en una etapa crítica, debido a la posición entre la herencia acumulada y los imperativos modernos. “¿Qué se va y qué se queda? ¿Qué cambios han de impulsarse sin vulnerar la esencia de la institución, de la esencia del saber y de la búsqueda de la verdad, como decía Humboldt en el siglo XIX? ¿Qué cambios resulta indispensable hacer para que la institución responda plenamente a las demandas de nuestro tiempo?”, cuestionó.

El Seminario -que es co-coordinado por el rector Leonardo Lomelí-, conjunta un grupo excepcional de académicas y académicos de la UNAM y de otras instituciones como El Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana, quienes desde diversos ángulos han abordado la compleja temática de la Universidad.

Entre ellos están: Javier Garciadiego, Enrique González González, Diego Valadés, Clara I. Ramírez, Gabriela Contreras, Renate Marsiske, Dennise Cejudo, Leticia Pérez Puente y Lourdes Alvarado.

En su oportunidad, la coordinadora de Estudios de Posgrado de la UNAM, Cecilia Silva Gutiérrez, subrayó que el Seminario tiene el objetivo de que las decisiones que se tomen con respecto al futuro de esta casa de estudios estén basadas en el conocimiento, el análisis y la discusión colegiada, para la construcción conjunta de propuestas y soluciones.

“Gracias por impulsar estos espacios, porque una universidad que reflexiona sobre sí misma es capaz de transformar el presente y construir un futuro más justo, más libre y más digno para todas y todos”, aseveró.

La conferencia inaugural fue impartida por el investigador emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Enrique González González, con el tema “La consolidación de la Real Universidad de México. Las reformas de 1595-1602”.

Las sesiones se realizarán los viernes, a partir del 15 de agosto y hasta el 21 de noviembre del año en curso.