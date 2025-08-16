Martí Batres supervisa Hospital General “José María Morelos y Pavón” y Clínica de Medicina Familiar “Ermita Zaragoza”, en el oriente de la capital

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, supervisó las obras y adquisiciones de equipo médico realizadas en la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Ermita Zaragoza” y visitó el Hospital General (HG) “José María Morelos y Pavón”, donde supervisó el correcto funcionamiento de las áreas y dio banderazo de salida a tres nuevas ambulancias, que forman parte de las 695 unidades que se incorporaron para el fortalecimiento de la atención médica.

En ruta por la zona oriente del Valle de México, visité también el Hospital General José María Morelos y Pavón del @ISSSTE_mx. Aquí constatamos la llegada de nuevos equipos, especialmente de refrigeradores para medicamentos, aparato de Rayos X, Tomógrafo de 128 cortes, ultrasonidos y ambulancias”, compartió en redes sociales.

En el nosocomio, ubicado en la colonia Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, el director general del ISSSTE recorrió, acompañado por el director del HG, Javier García Zarco, las zonas de farmacia y de medicamentos controlados, así como consulta externa, rayos X y tomografía que cuenta con equipo nuevo.

El contar con su apoyo y compromiso con el ISSSTE es fundamental para el éxito de este y de todos los programas y servicios con los que contamos. Foto: ISSSTE

Asimismo, el director general del ISSSTE visitó la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Ermita Zaragoza”, que atiende a 92 mil 769 derechohabientes, para constatar las obras realizadas y equipo médico adquirido con el recurso de un millón 100 mil pesos, otorgado mediante el Programa La Clínica es Nuestra.

Aquí, en esta clínica, ¿qué decidieron? Decidieron techumbre en área de terraza, reubicación del servicio de estadística, área de almacén de medicamentos en farmacia, crecimiento de área de abastos, adecuación del espacio de aula para jefatura de enfermería, edificación de área especial para desechos especiales, instalación de nodos para las áreas que se reubicaron”, precisó.

Además, Martí Batres detalló que se adquirió un electrocardiógrafo; refrigerador para farmacia y un congelador para medicina preventiva; un mini split para tener el aire adecuado en las áreas de gerontología y dental; 20 sillas fijas con coderas; vitrinas para curaciones, salud reproductiva y dental, y cuatro tarimas plásticas para medicamentos.

La directora de la CMF “Ermita Zaragoza”, Judith Marlem Juárez Rivas, refrendó el compromiso del personal de la unidad de trabajar para mejorar la calidad de los servicios de salud y garantizar que las clínicas sean lugares dignos, seguros y acogedores para todos.

El contar con su apoyo y compromiso con el ISSSTE es fundamental para el éxito de este y de todos los programas y servicios con los que contamos. Sabemos que tenemos mucho que hacer, mucho que resolver y que seguir mejorando y aunque estamos dando cada día pequeños pasos, confío en que son pasos seguros y firmes que otorgarán a nuestro querido Instituto la fortaleza que necesita para transformarse”, agregó.

Asimismo, el presidente del Comité de Salud para el Bienestar (COSABI), Arturo Farías Cárdenas, reiteró que se adquirió equipo médico, mobiliario y un techo para que los derechohabientes que deseen ejercitarse, asistan a la unidad a hacerlo.

Como parte de la jornada, el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández, entregó 173 credenciales con vigencia permanente, por lo que, señaló, una vez más se cumple la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de mantener la cercanía con la gente.

Esta zona es un punto de encuentro de gente trabajadora, de pueblo honrado y trabajador y por eso es tan importante para todos nosotros darle cumplimiento a una instrucción que nos ha dado la Presidenta: ser un gobierno sensible y cercano a la gente. Es el tercero de sus compromisos, de sus 100 Compromisos de Gobierno y nuestro director general todos los días, a todas horas, nos impulsa a cumplirlo”, concluyó.

